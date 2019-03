Décès d'Agnès Varda: la Ville de Bruxelles ouvre un registre de condoléances

(Belga) A la suite du décès de la cinéaste française de la Nouvelle vague Agnès Varda dans la nuit de jeudi à vendredi, un registre de condoléances sera ouvert dès ce samedi à l'hôtel de Ville de Bruxelles, a indiqué vendredi la Ville de Bruxelles.

Le registre sera disponible à l'accueil de l'Hôtel de Ville pour les personnes qui souhaitent présenter leurs condoléances et manifester leur solidarité envers la famille. Agnès Varda est décédée chez elle, à l'âge de 90 ans, des suites d'un cancer. Née Arlette Varda le 30 mai 1928, à Ixelles, d'un père grec et d'une mère française, elle a fui la Belgique bombardée en 1940 pour se rendre, alors adolescente, à Sète (sud de la France). Elle ne rejoindra que plus tard la capitale française. Photographe et réalisatrice de renom, Agnès Varda a reçu en 2013 le titre de Citoyenne d'honneur de la Ville de Bruxelles au regard de son engagement profondément humaniste. La Ville a également décidé la même année de donner son nom à l'école de photographie et de vidéographie située rue Claessens, à Laeken. Cet établissement dispense un enseignement de promotion sociale. La Ville rappelle qu'Agnès Varda avait alors fait valoir son adéquation avec cette vision de la diffusion du savoir: "C'est ma conception d'une éducation ouverte. Il y a une sorte de rattrapage social qui correspond à mes idées". (Belga)