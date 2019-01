De nouvelles actions des gilets jaunes prévues samedi sur le site d'AB InBev à Louvain

Au contraire des protestations tenues devant l'implantation du brasseur à Jupille, les manifestants avaient permis aux camions de livraison d'accéder au site.

Dans un message posté sur Facebook, les gilets jaunes de Louvain appellent le gouvernement à "aller chercher l'argent là où il se trouve". "On en a marre que les économies se fassent sur notre dos, avec les sauts d'index, l'augmentation de l'âge de départ à la pension..., alors que les multinationales ne cessent de recevoir cadeau sur cadeau. On en a marre de voir notre pouvoir d'achat souffrir à cause de la flambée des prix du diesel, de l'électricité, etc. Il y a suffisamment de richesses pour faire face aux différents défis de la société, mais notre gouvernement ne va pas chercher ces richesses là où elles se trouvent", selon le groupe louvaniste.