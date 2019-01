De la neige mardi

Une perturbation gagnera l'ouest du pays en matinée, elle se déplacera ensuite vers l'est pour quitter le territoire en fin de journée. L'IRM met en garde contre le verglas localisé et les plaques de givre.

La zone de perturbation abordera le pays vers 06h00 via le littoral et la province de Flandre occidentale. Deux heures plus tard, la neige tombera en Flandre mais aussi à Bruxelles, dans le Hainaut et le Brabant wallon, avant de recouvrir Liège, Namur et la province de Luxembourg.

En soirée, il faudra encore s'attendre à des averses à caractère hivernal, qui conduiront à quelques centimètres de neige supplémentaires par endroits, ajoute l'IRM.