Les nuages, la pluie (ou la bruine) et les températures particulièrement douces de ce samedi feront place dimanche à un vent tempétueux. L'Institut royal météorologique annonce pour demain des rafales jusqu'à 85 km/h, voire 100 km/h localement.

Samedi après-midi, le temps sera gris, pluvieux et très doux. Les maxima oscilleront entre 6°C en Haute Belgique et 12°C en Flandre. Le vent sera assez fort à l'intérieur des terres et fort au littoral avec des rafales jusqu'à 65 ou 70 km/h. Les pluies s'intensifieront à partir du sud-ouest en cours de nuit. Le mercure baissera légèrement, avec des valeurs comprises entre 6°C et 9°C. Le vent diminuera progressivement, avant de repartir de plus belle en fin de nuit depuis la frontière française.

Dimanche, nuages et pluies continueront leur compagnonnage, bien que quelques éclaircies pointeront timidement le bout du nez sur le sud-est. Le temps deviendra temporairement sec partout pendant la nuit, avant le retour de la pluie en fin de nuit. Les minima s'établiront entre 2°C dans les Hautes Fagnes et 7°C à la mer. L'IRM a lancé une alerte jaune pour le vent, qui deviendra fort dans l'intérieur du pays et très fort au littoral, avec des rafales autour de 80 km/h et localement un peu plus. En soirée, le vent diminuera assez vite.

Lundi, Éole fera encore des siennes l'après-midi et particulièrement à la mer, avec des rafales de 60 à 80 km/h. Il fera très doux: les maxima s'échelonneront de 9°C à 13°C. Les températures diminueront progressivement et il pourrait neiger mercredi en Ardenne.

