Les treize ministres du pays, exerçant une part de compétence en matière de droit des femmes, se sont engagés vendredi à rester vigilants en matière de respect du droit des femmes pendant le confinement, mais aussi au-delà.

Réunis en conférence interministérielle, ils ont fait le point sur les mesures d'accompagnement des femmes fragilisées dans ce domaine par les effets de la pandémie de Covid-19, notamment en termes de violence intrafamiliale. Présidée par la secrétaire d'Etat bruxelloise Nawal Ben Hamou (PS), cette réunion était la première entre les ministres eux-mêmes autour de cette problématique de société.

Dans le cadre d'un déconfinement progressif, les ministres ont convenu de poursuivre leur travail de soutien aux femmes à chacun de leurs niveaux de pouvoirs respectifs. Cela concerne tant la prévention, que la protection, les poursuites, la collecte de données, la communication et la sensibilisation du grand public à l'existence des services d'écoute et de soutien destinés aux victimes et aux auteurs.

On veillera ainsi à la pérennisation des services multilingues et accessibles aux personnes malentendantes. Au niveau fédéral, l'équipe de suivi de la ligne de chat des violences sexuelles sera renforcée. Un budget de 80.000 euros a été dégagé à cet effet. Les autorités locales ou régionales travaillent la mise en place d'un système d'assistance dans les pharmacies pour soutenir les victimes, là où ce dispositif n'existe pas encore.

En matière de protection, chaque entité s'engage à accorder une attention particulière à période d'après confinement pour garantir l'hébergement de manière plus durable des personnes concernées en maison d'accueil ou via des dispositifs d'autonomisation.

En matière de poursuites, le ministre fédéral de l'Intérieur s'est engagé à veiller au respect de la directive rappelant qu'une attention spécifique doit être portée à la problématique des violences conjugales et familiales et à la diffusion à grande échelle de fiches de contacts et d'information à l'attention des policiers.

Parmi de nombreux autres engagements, le ministre de l'Intérieur et les Régions chargent toutes les zones de police de réaliser un travail proactif en prenant contact avec tous les cas connus de violences conjugales et intrafamiliales via les dépôts de plaintes du début de l'année. La Conférence interministérielle se réunira à nouveau en juin prochain pour assurer le suivi des mesures décidées et les adapter le cas échéant aux différentes phases du déconfinement et des mesures de relance.

