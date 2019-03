De Block trouve un nouveau bâton pour taper sur Francken

Une enquête effectuée à la demande de la ministre de l'Asile et de la Migration Maggie De Block a apporté un nouvel élément dans l'affaire des visas. Quelque 121 personnes qui ont demandé et reçu un visa humanitaire de Theo Francken, son prédécesseur, semblent avoir disparu sans laisser de trace. On risque de lui rabâcher ce chiffre jusqu'à l'écoeurement durant la campagne électorale.