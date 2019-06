Davantage de mères en congé parental durant l'été

Le congé parental est plus populaire durant l'été, six travailleurs sur 1.000 faisant usage de cette possibilité en juillet et août. Dans deux tiers des cas, c'est la mère qui en profite pour passer du temps avec sa progéniture, ressort-il mercredi d'une étude du spécialiste en ressources humaines Acerta.

Le congé parental concerne les personnes avec enfant jusqu'à 12 ans. Il est principalement demandé par les travailleurs de 30 à 49 ans. Les règles ont été récemment assouplies. Depuis juin, il est ainsi autorisé de prendre, en accord avec l'employeur, des périodes plus courtes comme une semaine à temps plein ou un mois à mi-temps. Acerta prévoit dès lors que le congé parental sera à l'avenir davantage réparti sur d'autres périodes de vacances scolaires, et moins centré sur les mois d'été. L'étude est basée sur des chiffres de l'année 2018 récoltés auprès de 40.000 employeurs du secteur privé.