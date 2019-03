Jonathan Holslag Jonathan Holslag est professeur en relations internationales à la VUB. Opinion

"Dans ce pays flamand, la grande masse semble de plus en plus décadente, égoïste et apathique"

"Je me demande de plus en plus souvent si je veux encore me battre pour cette société, et si c'est vraiment 'le plus bel endroit où vivre'", écrit le professeur Jonathan Holslag (VUB) à propos du manque de respect et de cohésion dans notre société.