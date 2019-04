Seuls 2 à 3 % des déplacements s'y effectueraient en deux roues, en dépit d'annonces ambitieuses au cours de la dernière législature. Qu'est-ce qui coince entre les rayons ?

Le vélo, pourtant, beaucoup de Liégeois en rêvent. C'est ce que montre l'enquête réalisée par l'ULiège au cours de la dernière année académique à la demande du Gracq - le Groupe de recherche et d'action des cyclistes quotidiens - et parue en septembre dernier, à quelques coups de pédale des élections communales. A la question " Quand les conditions météo le permettent, considérez-vous que vos trajets quotidiens sont envisageables en vélo ? ", il apparaît que six usagers de l'espace public liégeois sur dix considèrent que oui, leurs trajets quotidiens sont bel et bien envisageables à vélo. Quatre de façon intégrale et deux en complément des transports en commun ou de la voiture. Et pourtant aujourd'hui, à Liège, seuls 2 à 3% des déplacements s'effectuent à deux roues...

