Crue de la Semois: des images impressionnantes prises par drone

La Semois est sortie de son lit, il s'agit de la crue la plus importante de ces dernières années. Un niveau qui n'avait plus été atteint depuis 2011, selon les riverains dont les terrains et habitations étaient menacés d'inondation. Un habitant de la région de Chiny en a photographié l'ampleur à l'aide d'un drone.