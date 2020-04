Le Vif/L'Express s'associe à l'UCLouvain pour une opération exceptionnelle : envoyez-nous vos questions générales, les professeurs et chercheurs vous répondront.

La crise du coronavirus représente un défi sans précédent pour notre société. Ses multiples dimensions interrogent notre mode de vie. Sur le plan sanitaire et hygiénique, en première instance. Mais aussi sur le plan socio-économique avec la remise en question de notre modèle capitaliste et global. Le confinement de plus de la moitié de la planète génère une crise sans précédent. Les frontières se ferment et la géopolitique du monde est sous tension. Philosophiquement, notre rapport à la vie et à la mort est questionné. De nombreuses interrogation se lèvent sur le rapport à la famille et au travail, le rôle crucial des médias à l'heure des fake news...

Après de telles semaines dantesques, plus rien ne pourrait être comme avant.

Plus que jamais, cette époque pleine de bouleversements, dont nous sommes toutes et tous les acteurs, nécessite des expertises pour bien la comprendre et agir en conséquence. C'est pourquoi Le Vif/L'Express s'associe à l'UCLouvain pour apporter les réponses aux questions que vous vous posez, dans tous les domaines.

L'université met à votre disposition tous ses experts pour apporter leurs connaissances et leurs réflexions. Il s'agit de s'interroger sur l'épidémie elle-même, mais davantage encore sur le monde d'après: n'hésitez pas à lancer des interpellations politiques, économiques, sociales, environnementales, psychologiques, philosophiques...

Concrètement, il vous suffit de nous envoyer la ou les questions générales (évitez les cas trop personnels!) qui vous taraudent à l'adresse suivante: Olivier.Mouton@levif.be. Nous les relaierons rapidement aux experts concernés de l'UCLouvain. Ils vous répondront de façon directe par l'intermédiaire de notre site.

