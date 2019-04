Crise au Venezuela - Maduro annonce le rationnement de l'électricité pour 30 jours au Venezuela

(Belga) Le président du Venezuela Nicolas Maduro a annoncé dimanche l'entrée en vigueur d'un plan de rationnement de l'électricité d'une durée de 30 jours en raison de l'aggravation des coupures d'électricité qui affectent le pays depuis le 7 mars.

"J'ai approuvé un plan de 30 jours" pendant lesquels l'électricité sera rationnée, afin d'assurer un "équilibre" entre la production, le transport, la distribution et la consommation "avec une attention particulière à garantir la distribution d'eau", a déclaré M. Maduro à la télévision nationale. Les coupures d'électricité perturbent de nombreux services au Venezuela, notamment la distribution de l'eau. Accompagné par les ministres du gouvernement et par le haut commandement des forces armées, M. Maduro a délivré son message à la radio et à la télévision nationales, en relevant que de nombreux Vénézuéliens ne pourraient pas l'entendre puisqu'ils étaient une nouvelle fois sans électricité ce dimanche soir. Le rationnement annoncé par le président chaviste est similaire à ceux qui ont déjà été appliqués dans l'Etat pétrolier de Zulia, dans l'ouest du Venezuela, qui connaît des pannes de courant depuis une dizaine d'années. Le pouvoir attribue les coupures massives qui se sont succédé dernièrement à Caracas et dans la quasi-totalité des Etats vénézuéliens à des actes de sabotage de l'opposition soutenue par les Etats-Unis. Ces sabotages affectent selon le président Maduro la centrale hydroélectrique de Guri, qui fournit au Venezuela 80% de son électricité. "Nous devons administrer une situation très grave", a déclaré M. Maduro. Il a répété que les coupures étaient causées par des "attaques terroristes" constituant ce qu'il a appelé "une guerre électrique visant à rendre fou le pays". Il n'a pas précisé les modalités concrètes du plan de rationnement qui, a-t-il dit, "est entré en vigueur ce dimanche 31 mars". (Belga)