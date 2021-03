Plus de 2.500 contaminations par jour et la barre des 10 millions de tests franchie. Le taux de positivité a atteint 6,3%, en très légère baisse de 0,1% et la moyenne des hospitalisations est stable selon les chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano mis à jour samedi matin.

Entre le 3 et le 9 mars, 2.522 nouvelles infections au coronavirus ont été enregistrées en moyenne chaque jour, soit une augmentation de 7% par rapport à la semaine précédente. Toutefois, au cours de cette même période, une moyenne de 44.682 tests ont été effectués quotidiennement, un total là aussi en hausse de 7%. La barre des 10 millions de tests depuis le début de la pandémie en Belgique a d'ailleurs été franchie. Le taux de positivité a atteint 6,3%, en très légère baisse de 0,1%, selon les chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano mis à jour samedi matin.

Entre le 6 et le 12 mars, il y a eu 148,7 admissions à l'hôpital par jour pour cause de coronavirus, une moyenne stable par rapport à la semaine précédente. Ils étaient encore 170 à avoir été hospitalisés sur la seule journée de vendredi, pour 152 le vendredi précédent.

Au total, 1.916 personnes se trouvent actuellement à l'hôpital en raison du Covid-19, dont 468 patients traités en soins intensifs (un nombre qui n'avait plus été aussi élevé depuis le 3 janvier).

Sur la seule journée du 8 mars, il y a eu 3.701 contaminations, au plus haut depuis la mi-décembre. Depuis le début de la pandémie, 801.723 cas ont été diagnostiqués en Belgique.

Le taux de reproduction (Rt) du coronavirus s'établit à 1,00. Lorsqu'il est supérieur à 1, cela signifie que la transmission du virus progresse.

Entre le 6 et le 12 mars derniers, 25,3 personnes sont décédées en moyenne par jour des suites du virus (-3,8%), portant le bilan à 22.397 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.

Entre-temps, 721.826 Belges ont reçu la première dose du vaccin, soit 6,3% de la population totale. Quelque 365.808 d'entre eux ont déjà reçu la deuxième injection et sont donc entièrement vaccinés, ce qui représente 3,2% de la population totale.

