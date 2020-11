Les chiffres restent très alarmants dans notre pays, mais un indicateur commence à montrer des signes de diminution. Un premier signe encourageant. Nous faisons le point.

À l'heure où la Belgique entre dans un nouveau confinement, les premiers signes d'une diminution des hospitalisations sont perceptibles. Il ne s'agit toutefois que d'un début de bonnes nouvelles puisque le nombre d'hospitalisations total continue d'augmenter. Depuis quelques jours, les chiffres des nouvelles admissions commencent à diminuer. Ainsi, si le 28 octobre 743 personnes ont été admises à l'hôpital, le lendemain ils étaient 673 à être hospitalisés, selon les chiffres rapportés par Siensano. Cela remontait à 720 hospitalisations vendredi 30, pour diminuer à nouveau à 684 le 31. La diminution la plus marquée a eu lieu ce dimanche, avec 554 admissions. Les chiffres des jours de week-end étant généralement moins importants que ceux de la semaine, il faudra attendre encore quelques jours pour savoir si cette tendance se confirme. Reste que le nombre total de personnes hospitalisées continuent d'augmenter, puisque le nombre de personnes qui sortent de l'hôpital est moins important que celles qui y entrent. Au total, 5924 personnes étaient hospitalisées pour des cas de Covid le 28 octobre. Ils étaient 6823 hier, soit pratiquement 1000 de plus. Il s'agit d'une augmentation de 5% par rapport à la semaine précédente. Ils sont actuellement 1223 à être hospitalisés en soins intensifs. Ils étaient 994 le 28 octobre. Il s'agit également d'une augmentation de 5 %. On s'approche de plus en plus du pic de personnes en soins intensifs de la première vague qui était de 1285 personnes le 8 avril. On devrait donc l'atteindre dans les prochains jours. Quant aux hospitalisations générales, le pic de la première vague (5759 le 7 avril) a été dépassé depuis la semaine passée.Au niveau de la répartition géographique, 43.1 % des personnes hospitalisées le sont en Wallonie, et 42.5 % en Flandre. Le reste étant à Bruxelles. Concernant la répartition par province, le Hainaut et Liège sont toujours en tête avec de fortes progressions, surtout dans le Hainaut. Les deux provinces sont suivies de près par Bruxelles où la progression a toutefois été assez faible. Deux provinces flamandes (la Flandre-Occidentale et la Flandre-Orientale) ont marqué une forte augmentation des hospitalisations où elles ont pratiquement doublé en une semaine. C'est dans le Limbourg qu'elles restent le plus faibles.Le nombre de décès augmente également de manière logique puisque cette courbe suit celle des hospitalisations avec quelques jours de retard. La Belgique a recensé en moyenne 113 décès quotidiens dus au coronavirus entre le 23 et le 29 octobre inclus, avec un pic de 158 morts le 30 octobre. Au moins 11.737 personnes ont succombé au Sars-CoV-2 dans notre pays depuis le début de la pandémie.