"Monsieur le Premier ministre, la situation est hors de contrôle, il faut agir." La situation sanitaire et la saturation des hôpitaux, l'harmonisation des mesures par le fédéral et le Comité de concertation de demain au menu de la séance plénière.

La crise du Covid figure tout en haut des questions d'actualité de la Chambre, ce jeudi après-midi. Et pour cause: la saturation complète menace dans les hôpitaux, le personnel soignant est à bout et les courbes poursuivent leur hausse infernale. Les mesures prises en ordre dispersée par les différents niveaux de pouvoir ont finalement été harmonisées - l'exception du couvre-feu - dans un arrêté ministériel entré en vigueur ce jeudi, mais elles sont déjà jugée insatisfaisantes. Un Comité de concertation est organisé vendredi pour, sans doute, resserrer encore la vis.

Lire aussi: Le fédéral reprend la main, avant un confinement plus large

Les interpellations des députés sont teintées d'inquiétude.

Catherine Fonck (CDH): "Monsieur le Premier ministre, la situation est devenue hors de contrôle. Nous sommes arrivés là où nous n'aurions jamais dû arriver: choisir qui doit être soigné." Là où les autres pays ont décidé de reconfiner, "nous on fait quoi, on chipote". Depuis dix jours, souligne-t-elle, il y a eu sept aménagements ces deriers jours. "La lasagne institutionnelel crée le désordre. Où est le pilote dans l'avion? C'est vous! Vous devez reprendre la main avec des mesures fortes." Il faut aussi un renfort pour le personnel soignant et reprendre le testing, appuie-t-elle.

Sophie Rohonyi (DéFI) dénonce aussi la "cacophonie des derniers jours" est due à un seul arti (la N-VA) de refuser des mesures pour tout le territoire. "Comment voulez-vous que les Belges agissent quand les politiques ne le font pas?" des mesures drastiques ne seront prises qu'après évaluation: "Mais monsieur le Premier ministre la situation est déjà hors de contrôle. Pourquoi la France agit-elle et pas nous? Pourquoi attendre le Comité de concertation demain?"

Kristof Calvo (Groen) appelle à la gravité, à la solidarité et à des mesures sur tout le territoire. "Tous les gouvernements doivent être solidaires et suivre la même ligne", dit Joris Vandenbroucke (SP.A). "J'ai retenu une chose des derniers jours: le virus gagne lorsque nous sommes divisés. Qu'allez-vous faire pour mettre un terme à la cacophonie des derniers jours?"

"L'heure est grave, tous les voyants sont au rouge", enchaîne Hervé Rigot (PS), en regrettant les hospitalisations plus importantes qu'en mars et en avril. "C'était impensable, mais cette deuxième vague est pire que la première, avec un personnel soignant au bout du rouleau. Monsieur le Premier ministre, les appels au secours du personnel soignant se multiplient. L'émotion du ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, en visitant les hôpitaux liégeois: il faut agir." Le PS plaide pour de nouvelles restrictions à l'issue du Comité de concertation de vendredi.

La crise du Covid figure tout en haut des questions d'actualité de la Chambre, ce jeudi après-midi. Et pour cause: la saturation complète menace dans les hôpitaux, le personnel soignant est à bout et les courbes poursuivent leur hausse infernale. Les mesures prises en ordre dispersée par les différents niveaux de pouvoir ont finalement été harmonisées - l'exception du couvre-feu - dans un arrêté ministériel entré en vigueur ce jeudi, mais elles sont déjà jugée insatisfaisantes. Un Comité de concertation est organisé vendredi pour, sans doute, resserrer encore la vis.Lire aussi: Le fédéral reprend la main, avant un confinement plus largeLes interpellations des députés sont teintées d'inquiétude.Catherine Fonck (CDH): "Monsieur le Premier ministre, la situation est devenue hors de contrôle. Nous sommes arrivés là où nous n'aurions jamais dû arriver: choisir qui doit être soigné." Là où les autres pays ont décidé de reconfiner, "nous on fait quoi, on chipote". Depuis dix jours, souligne-t-elle, il y a eu sept aménagements ces deriers jours. "La lasagne institutionnelel crée le désordre. Où est le pilote dans l'avion? C'est vous! Vous devez reprendre la main avec des mesures fortes." Il faut aussi un renfort pour le personnel soignant et reprendre le testing, appuie-t-elle.Sophie Rohonyi (DéFI) dénonce aussi la "cacophonie des derniers jours" est due à un seul arti (la N-VA) de refuser des mesures pour tout le territoire. "Comment voulez-vous que les Belges agissent quand les politiques ne le font pas?" des mesures drastiques ne seront prises qu'après évaluation: "Mais monsieur le Premier ministre la situation est déjà hors de contrôle. Pourquoi la France agit-elle et pas nous? Pourquoi attendre le Comité de concertation demain?"Kristof Calvo (Groen) appelle à la gravité, à la solidarité et à des mesures sur tout le territoire. "Tous les gouvernements doivent être solidaires et suivre la même ligne", dit Joris Vandenbroucke (SP.A). "J'ai retenu une chose des derniers jours: le virus gagne lorsque nous sommes divisés. Qu'allez-vous faire pour mettre un terme à la cacophonie des derniers jours?""L'heure est grave, tous les voyants sont au rouge", enchaîne Hervé Rigot (PS), en regrettant les hospitalisations plus importantes qu'en mars et en avril. "C'était impensable, mais cette deuxième vague est pire que la première, avec un personnel soignant au bout du rouleau. Monsieur le Premier ministre, les appels au secours du personnel soignant se multiplient. L'émotion du ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, en visitant les hôpitaux liégeois: il faut agir." Le PS plaide pour de nouvelles restrictions à l'issue du Comité de concertation de vendredi.