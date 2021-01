Des consultations ont lieu ce samedi entre le ministre flamand de l'Enseignement Ben Weyts (N-VA) et les différents partenaires sociaux pour évaluer la situation dans les écoles.

Une prolongation du congé scolaire de carnaval doit notamment y être abordée, de même que la volonté d'un syndicat de rendre le port obligatoire du masque à l'école primaire. En Fédération Wallonie-Bruxelles, aucune réunion de ce type n'est prévue pour le moment et un point sera fait à la mi-janvier, indique-t-on samedi au cabinet de la ministre Caroline Désir (PS).

La consultation de ce samedi en Flandre ne reviendra pas sur la réouverture des écoles ce lundi 4 janvier. Elles ouvriront bien, au nord du pays tout comme en Fédération Wallonie-Bruxelles, comme annoncé précédemment.

La durée du congé du carnaval devrait par contre être abordée. Selon le journal De Morgen, il y a une réelle chance que les écoles restent fermées pendant deux semaines en février également, à l'image de ce qui s'était passé à la Toussaint. Il se pourrait que les vacances débutent dès le 8 février en Flandre, au lieu du 15, afin de tenter de contrôler le virus.

Le cabinet du ministre Weyts confirme que le dossier sera discuté, voulant éviter une situation comme celle des vacances d'automne, où la décision de prolonger la fermeture des écoles n'avait été prise qu'une semaine à l'avance.

En Fédération Wallonie-Bruxelles, aucune réunion n'est prévue dans l'immédiat entre le cabinet de la ministre Désir et les acteurs de l'enseignement. Des rencontres entre les deux parties devraient par contre avoir lieu dans le courant de la semaine prochaine et la situation est suivie de très près, insiste-t-on. S'il n'y a, pour le moment, pas de telle demande de prolongation et que rien ne le justifie actuellement, le cabinet assure tenir à l'oeil les recommandations des experts quant à une éventuelle prolongation des vacances de carnaval.

La reprise des cours se fera bien lundi sous code rouge et un point sera fait mi-janvier, comme annoncé courant décembre.

Une prolongation du congé scolaire de carnaval doit notamment y être abordée, de même que la volonté d'un syndicat de rendre le port obligatoire du masque à l'école primaire. En Fédération Wallonie-Bruxelles, aucune réunion de ce type n'est prévue pour le moment et un point sera fait à la mi-janvier, indique-t-on samedi au cabinet de la ministre Caroline Désir (PS).La consultation de ce samedi en Flandre ne reviendra pas sur la réouverture des écoles ce lundi 4 janvier. Elles ouvriront bien, au nord du pays tout comme en Fédération Wallonie-Bruxelles, comme annoncé précédemment. La durée du congé du carnaval devrait par contre être abordée. Selon le journal De Morgen, il y a une réelle chance que les écoles restent fermées pendant deux semaines en février également, à l'image de ce qui s'était passé à la Toussaint. Il se pourrait que les vacances débutent dès le 8 février en Flandre, au lieu du 15, afin de tenter de contrôler le virus. Le cabinet du ministre Weyts confirme que le dossier sera discuté, voulant éviter une situation comme celle des vacances d'automne, où la décision de prolonger la fermeture des écoles n'avait été prise qu'une semaine à l'avance. En Fédération Wallonie-Bruxelles, aucune réunion n'est prévue dans l'immédiat entre le cabinet de la ministre Désir et les acteurs de l'enseignement. Des rencontres entre les deux parties devraient par contre avoir lieu dans le courant de la semaine prochaine et la situation est suivie de très près, insiste-t-on. S'il n'y a, pour le moment, pas de telle demande de prolongation et que rien ne le justifie actuellement, le cabinet assure tenir à l'oeil les recommandations des experts quant à une éventuelle prolongation des vacances de carnaval. La reprise des cours se fera bien lundi sous code rouge et un point sera fait mi-janvier, comme annoncé courant décembre.