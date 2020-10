Au total, 10.369 nouvelles contaminations ont été enregistrées sur la seule journée du mardi 13 octobre dernier, ressort-il de la mise à jour samedi matin des chiffres provisoires communiqués par l'Institut de santé publique Sciensano.

C'est la première fois que le cap des 10.000 cas positifs est franchi sur 24 heures en Belgique. La moyenne quotidienne des nouvelles infections ainsi que le nombre d'hospitalisations continuent par ailleurs de fortement augmenter.

Il y a eu en moyenne 6.764,3 nouvelles infections au coronavirus par jour entre le 7 et le 13 octobre. Il s'agit d'une augmentation de 97% par rapport à la période précédente de sept jours.

Entre le 10 et le 16 octobre, les hospitalisations ont continué leur progression, avec une moyenne de 206,6 admissions quotidiennes (+93%). Il y a désormais 2.098 patients hospitalisés pour le Covid-19 dans les hôpitaux belges, dont 358 sont en soins intensifs.

Entre le 7 et le 13 encore octobre, le virus a fait 25 morts (+11,7) en moyenne par jour.

Depuis le début de l'épidémie en Belgique, 202.151 personnes ont été testées positives au Covid-19 et 10.359 en sont décédées.

Le taux de positivité des tests, à savoir la proportion des personnes positives sur l'ensemble des personnes testées, atteint désormais 13,3% à l'échelle nationale.

