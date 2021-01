"Nous avons une bonne nouvelle, les hospitalisations baissent légèrement", a déclaré le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem lors de la conférence de presse de Sciensano. Il a également fait le point sur les variants du virus présents sur le territoire belge.

Les contaminations augmentent en Flandre, restent stables en Wallonie, et diminuent à Bruxelles. En Flandre, elles sont liées aux enfants : la hausse du nombre de tests dans ce groupe d'âge.

"Nous avons une bonne nouvelle, les hospitalisations baissent légèrement. Espérons que les vacances de carnaval contribuent à l'amélioration des chiffres", a déclaré Yves Van Laethem.

Le variant britannique représente 20% des cas. "C'est clairement une augmentation par rapport à début janvier où on était à environ 9%, mais on s'y attendait", a-t-il ajouté.

Le nombre moyen d'infections au Sars-Cov-2 poursuit sa hausse, avec 2.210 nouveaux cas quotidiens sur la période du 19 au 25 janvier (+12%). Sur la période du 19 au 25 janvier, près de 45.000 tests ont été effectués quotidiennement, avec un taux de positivité de 5,6%. Les admissions à l'hôpital, en baisse de 1%, étaient en moyenne de 125 par jour entre le 22 et le 28 janvier. Le nombre de personnes actuellement hospitalisées pour cause de Covid-19 s'établit à 1.817 (-2%), dont 323 en soins intensifs.

Du 19 au 25 janvier, une moyenne de 51,1 personnes par jour sont décédées des suites du coronavirus, (+2,9% par rapport à la période de calcul précédente), portant le bilan total à 20.982 décès. L'incidence du 11 au 24 janvier s'élève à 254,7 nouveaux cas pour 100.000 habitants (+11%), tandis que le taux de reproduction est à 0,96.

