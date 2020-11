Le télétravail est toujours obligatoire en Belgique lorsqu'il est possible. Mais comment faire pour organiser une réunion indispensable ? On vous détaille tout.

Lors d'une opération exceptionnelle, Levif.be répond à vos interrogations sur le Covid. Aujourd'hui nous répondons à une question sur l'organisation du travail :

Pour répondre à cette question, nous nous sommes basés sur la publication officielle du gouvernement "Travailler en sécurité. Guide générique pour lutter contre la propagation du Covid-19 au travail". Tout d'abord, il faut savoir que selon les mesures en vigueur actuellement, et ce jusqu'au 13 décembre (pour l'instant), le télétravail est obligatoire lorsqu'il permet la continuité des activités de l'entreprise. En ce sens, le Guide recommande d'utiliser des alternatives aux rassemblements (tels que les réunions) en utilisant des outils et des moyens de communication numériques. "Il est très important de maintenir les contacts sociaux entre collègues et entre les collègues et la ligne hiérarchique, de préférence d'une autre manière que physique, par exemple par téléphone, e-réunions, etc.", affirme le Guide. Si une réunion avec présence physique est quand même nécessaire, appliquez les principes de la distanciation sociale. Peuvent être présentes : uniquement les personnes nécessaires et en bonne santé.La distanciation sociale comporte un certain nombre de mesures visant à limiter la propagation du coronavirus. L'objectif est de réduire le risque d'un contact physique entre les personnes éventuellement infectées et d'autres personnes.Voici les mesures à mettre en place pour garantir la sécurité des personnes présentes lors d'une réunion : Il n'est dès lors pas recommandé de manger lors d'une réunion puisque cela implique de retirer le masque. Si vous le faites quand même, utilisez de préférence des déjeuners faits maison ou des repas préemballés. Les repas collectifs et/ou partagés sont évidemment proscrits. Concernant la durée de la réunion, si toutes les mesures sont bien respectées, surtout l'aération, il n'y a pas lieu d'imposer une limitation dans le temps. Lorsque la réunion est terminée, quittez chacun votre tour le lieu de la réunion après avoir désinfecté votre table et jeté dans une poubelle fermée tous vos déchets. Aucun collaborateur malade ou ayant été en contact avec une personne positive au coronavirus ne devrait se rendre au travail et encore moins à une réunion.