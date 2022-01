La manifestation contre les mesures sanitaires compte plusieurs milliers de participants dans les rues de Bruxelles, dimanche, selon les premières estimations de la police. Six personnes ont été arrêtées avant le départ du cortèg

Cette manifestation européenne pour la démocratie appelle à un débat de société sur les mesures sanitaires visant à contrer la pandémie de coronavirus. Elle répond à l'appel de nombreux mouvements parmi lesquels World Wide Demonstration for Freedom et Europeans United for Freedom mais également de plus de 600 associations locales européennes.

Des drapeaux allemands, français, néerlandais, américains, polonais ou roumains flottent dans la foule qui déambule dans les rues de Bruxelles, a observé Belga sur place. De nombreux manifestants portent des panneaux avec des inscriptions critiquant le pouvoir en place, la vaccination, le Covid Safe Ticket ou appelant à "protéger les enfants".

La plupart des participants ne portent pas de masque, tandis que nombreux sont ceux qui cachent leur visage pour ne pas être reconnus. Les pétards résonnent bruyamment dans les rues, créant une atmosphère quelque peu tendue. Les manifestants se sont rassemblés depuis 11h00 à la gare Bruxelles-Nord, où la police a fouillé des participants. Certains ont été surpris avec des objets dangereux, qui ont été confisqués.

Six personnes ont été placées en détention administrative, avant même le début de la manifestation, a déclaré Ilse Van de Keere, porte-parole de la police de Bruxelles-Capitale Ixelles. La foule s'est élancée via la petite ceinture et la rue Belliard vers le parc du Cinquantenaire, où la tête du cortège est arrivée vers 13h.

