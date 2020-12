Comme chaque année, Google dévoile les recherches les plus populaires effectuées en Belgique en 2020. Sans surprise, les sujets liés à la Covid19 sont fortement présents dans les résultats de recherche.

Quels sont les symptômes du coronavirus, le confinement, "comment faire des masques'' sont des termes qui ont été fortement recherchés en Belgique francophone au cours de 2020. Les Belges se sont également inquiétés de la situation dans les autres pays européens, notamment sur le statut de la pandémie en Italie ou en France, par exemple.

Recherches coronavirus en Belgique francophone 1. Coronavirus Belgique 2. Coronavirus conseils (national de sécurité) 3. Coronavirus Italie 4. Symptomes corona 5. Coronavirus France 6. Sciensano 7. Confinement Belgique 8. Chloroquine 9. Pangolin 10. Hello Belgium rail pass

Du côté des personnalités politiques belges, le podium se constitue de trois femmes : Petra de Sutter, vice-première ministre, ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques et Première ministre transgenre au gouvernement belge; Sophie Wilmès, première Première Ministre femme au gouvernement belge, et Maggie De Block, ancienne ministre de la Santé, des Affaires sociales et de l'asile et de la migration.

Recherches sur les personnalités politiques belges 1. Petra De Sutter 2. Sophie Wilmès 3. Maggie De Block 4. Frank Vandenbroucke 5. Alexander De Croo 6. Annelies Verlinden 7. Conner Rousseau 8. Mathieu Michel 9. Ludivine Dedonder 10. Emir Kir

Les élections américaines ont également été suivies de très près. Joe Biden figure ainsi à la première place du classement des personnalités politiques internationales les plus tendances sur Google et Kamala Harris se retrouve en quatrième position.

Recherches sur les personnalités politiques internationales 1. Joe Biden 2. Donald Trump 3. Kim Jon Un 4. Kamala Harris 5. Boris Johnson 6. Benjamin Griveaux 7. Barack Obama

Les internautes ont également dû trouver de nouvelles occupations pendant le confinement. Google observe ainsi une nette augmentation des recherches concernant les recettes de cuisine en tout genre comme faire du pain, de la mousse au chocolat ou encore des pancakes du côté francophone. Du côté néerlandophone, les recettes de brownies, smoothie et mojitos ont également eu la cote.

Recherche "Comment...?" en Belgique francophone 1. Comment faire un masque? 2. Comment supprimer un compte Instagram? 3. Comment supprimer un compte Facebook? 4. Comment savoir si on a le coronavirus? 5. Comment perdre du ventre/du poids? 6. Comment faire des selfies avec dorian rossini? 7. Comment faire du pain? 8. Comment mettre un masque chirurgical? 9. Comment purger un radiateur? 10. Comment calculer son IMC?

Il est possible de consulter le site Year in Search pour découvrir l'ensemble des résultats internationaux.

