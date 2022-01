Covid: 102 écoles actuellement fermées en Flandre

Le nombre d'écoles qui ferment temporairement leurs portes à cause du Covid-19 augmente rapidement. La semaine dernière, il était question de 19 écoles fermées en Flandre. On en dénombre actuellement 102. Il s'agit de 67 écoles secondaires et 35 écoles de l'enseignement primaire, a déclaré mercredi le ministre flamand de l'Enseignement Ben Weyts, au parlement flamand.