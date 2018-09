Coupures d'électricité en région liégeoise: 15.000 ménages concernés

La raison de l'explosion de la cabine haute tension de Flémalle reste à déterminer, selon Resa, l'opérateur du réseau de distribution d'électricité. Cette explosion a mis le feu aux installations, et l'incident en a engendré un autre presque simultanément, puisque la cabine haute tension située au Val Saint-Lambert à Seraing a pris feu également. La cabine de Flémalle est la plus touchée. "Les dégâts à Seraing sont moins conséquents", indique Jean-Louis Wey, de Resa. "D'ailleurs le problème y a été plus rapidement maîtrisé." Quant à la cabine de Grâce-Hollogne, elle est "toujours fonctionnelle même si des réparations vont devoir être effectuées." Selon un communiqué de Resa, "95% de la clientèle concernée était rétablie" vers 16h15 déjà.

"Une défaillance technique sur le réseau de distribution de RESA a occasionné une panne importante principalement sur les communes de Seraing et de Flémalle. D'autres communes ont été également impactées mais dans une moindre mesure (Engis, Saint-Georges, Ans, Neupré, ...)", indique la société. "Nos équipes et celles d'Elia sont intervenues immédiatement". "Nous distribuons en cette fin de journée un groupe électrogène aux ménages qui sont toujours impactés en attendant de pouvoir résoudre le problème. Tout devrait rapidement rentrer dans l'ordre", ajoute Resa. Deux sous-stations, situées à Ivoz-Ramet, ont subi un sinistre total dont la cause n'a pas encore pu être identifiée.