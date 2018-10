Coup d'envoi de "la plus grande marche pour le climat en Belgique"

La mobilisation "Claim the Climate" forme le point culminant d'une série d'actions organisées partout dans le monde en amont de la COP24 en Pologne. En Belgique, depuis septembre, les citoyens se sont notamment donné rendez-vous tous les premiers samedi du mois avec "Rise for Climate Belgium" dans l'optique de demander plus d'action politique pour le climat.

"Le premier jour de la conférence climatique internationale, la Coalition Climat et le Climate Express interpelleront nos dirigeants belges pour une politique climatique plus ambitieuse aux niveaux mondial, européen et national. Ils réclameront que le réchauffement soit limité à maximum 1,5°C, comme le veut l'accord de Paris", explique le président de la Coalition Climat, Nicolas Van Nuffel, dans un communiqué publié jeudi. Pour les organisateurs, trop de promesses faites à Paris il y a trois ans doivent toujours être mises en pratique.

"Depuis 2014, les émissions de CO2 augmentent à nouveau en Belgique à cause d'un manque de courage politique et de coopération. Nous devons donc passer à la vitesse supérieure. De plus en plus de personnes font entendre ce message à haute voix". La journée d'action nationale pour l'environnement débutera le dimanche 2 décembre à midi à la gare du Nord à Bruxelles et se terminera vers 17h00 par un spectacle climatique prévu au parc du Cinquantenaire. Plusieurs événements annexes seront par ailleurs organisés dans diverses villes belges. À ce jour, près de 3.000 participants se sont déjà inscrits à la mobilisation, selon le site "Claim the Climate".