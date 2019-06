A peine une zone de baignade sur trois a été placée sous surveillance ce week-end à la Côte, a indiqué dimanche le Service intercommunal de sauvetage côtier de Flandre-Occidentale (IKWV), en appelant les baigneurs à la vigilance et à la discipline.

Car il faut, traditionnellement, attendre le début de l'été pour que toutes les zones de baignades soient couvertes. C'est pourquoi les sauveteurs appellent les baigneurs à la vigilance et à la discipline. "Il est, en principe, interdit de se baigner en dehors des zones surveillées", a rappelé une responsable de l'IKWK, An Beun. Environ 100 sauveteurs ont été mobilisés ce week-end sur l'ensemble des stations balnéaires de la Côte. En été, ils seront 400. Mais en raison du beau temps, de nombreux touristes affluent vers la Côte. Les sauveteurs appellent donc les baigneurs à se limiter aux zones balisées et surveillées. "La plupart de nos services de secours contrôlent également les zones non surveillées et font sortir les nageurs de l'eau. Cependant, il y a beaucoup de monde et nous ne pouvons être partout en même temps", ponctue An Beun.