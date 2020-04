170 nouveaux décès ont été enregistrés lors des 24 dernières heures. Le nombre de nouvelles admissions à l'hôpital reste sous la barre des 200.

Les autorités sanitaires belges ont fait le point sur l'épidémie de coronavirus ce mardi 21 avril.

Au cours des dernières 24 heures, 172 personnes ont été hospitalisées par le coronavirus. C'est le chiffre le plus bas depuis le 18 mars. 107 personnes ont été autorisées à quitter l'hôpital. Au total, 4 976 personnes sont hospitalisées, dont 1 079 en soins intensifs. Cela représente une augmentation de 8 personnes. On compte 777 personnes sous respiration artificielle, soit 17 personnes de plus que la veille.

Il y a 106 nouveaux décès en Flandre, 36 en Wallonie et 28 à Bruxelles. Au total, 170 personnes sont mortes dans notre pays au cours des dernières 24 heures. 89 d'entre eux sont des décès confirmés à l'hôpital, 80 sont des cas largement suspects provenant de centres de soins résidentiels.

Au total, 5.998 personnes sont décédées des suites du covid-19 dans notre pays depuis le début de l'épidémie.

Depuis le 12 avril, on constate une légère diminution du nombre de décès. C'est ce qu'a déclaré Steven Van Gucht lors de la conférence de presse du Centre national de crise. "C'est une bonne nouvelle", a-t-il déclaré. Le nombre de nouvelles hospitalisations est également à son plus bas niveau depuis le 18 mars.

5214 tests ont été réalisés en 24h, 973 sont revenus positifs. Parmi eux on compte 323 cas positifs en laboratoire et 650 via l'action menée dans les maisons de repos. Depuis le début de l'épidémie, 28.480 tests ont été réalisés dans les maisons de repos. A ce jour, il y a en Belgique 40.946 cas confirmés depuis le début de l'épidémie.

