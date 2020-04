La France compte aujourd'hui plus de victimes du coronavirus que la canicule n'en avait faites en août 2003. Pour la Française Martine Bungener, sociologue, économiste et directrice émérite de recherches au CNRS, la spécificité des personnes âgées n'est toujours pas prise en compte.

En août 2003, quelque 15000 personnes âgées ont succombé à la canicule en France. "Leur surmortalité est la conséquence de leurs vulnérabilités spécifiques, lesquelles renvoient à la façon dont s'organise leur prise en charge médicale et sociale", écriviez-vous en 2004. Quelles sont les leçons qui ont été tirées de cet épisode ?

En août 2003, quelque 15000 personnes âgées ont succombé à la canicule en France. "Leur surmortalité est la conséquence de leurs vulnérabilités spécifiques, lesquelles renvoient à la façon dont s'organise leur prise en charge médicale et sociale", écriviez-vous en 2004. Quelles sont les leçons qui ont été tirées de cet épisode ?A l'époque, on a mis du temps à se rendre compte que les personnes isolées n'étaient pas les seules victimes de la canicule mais que celle-ci faisait aussi des ravages dans les maisons de repos. Les leçons qui ont été tirées en 2003 étaient trop étroites parce qu'elles se sont limitées à la canicule et n'ont pas été élargies à d'autres crises sanitaires possibles, d'une autre nature. Ce qu'on a mis en place n'est pas pertinent aujourd'hui : on a formé le personnel soignant aux risques de déshydratation des personnes âgées et à l'importance du conditionnement d'air mais on ne l'a en rien formé aux risques de contagion. Les autorités n'ont pas saisi, alors, que le personnel soignant en maison de repos était soit trop peu nombreux soit trop peu formé. C'est un constat qui est toujours valable aujourd'hui. Quand le virus H1N1 est apparu, on n'a d'ailleurs pas reparlé de l'épisode de la canicule. On dirait que les crises sont pensées en silos. Or il y a un point commun entre elles : on n'identifie pas les groupes les plus à risques. On pense trop tard, en 2003 comme en 2020, que les personnes âgées figurent parmi les plus vulnérables. Que faudrait-il faire pour éviter que cela ne se reproduise ?Je constate que les personnes âgées ne sont pas perçues comme un groupe à risques de contagiosité. On fait fort attention, par exemple, à la qualité de leur nourriture et on veille à ce qu'elles ne chutent pas. On apporte une réponse par rapport à la dépendance mais pas par rapport à la vie de groupe. Les personnes âgées ne sont pas considérées comme un groupe social avec des conditions de vie particulières. Or elles le sont. Que dit cette crise de la place des personnes âgées dans la société ?Elles sont en décalage avec un monde dans lequel il faut être productif, efficace et rapide. Cette tension-là n'est pas résolue. Il n'y a pas de tradition de transmission des savoirs des personnes âgées : elles n'ont pas de place, pas d'existence. On n'est pas là dans le cynisme, mais dans l'effacement progressif des aînés. A vrai dire, on n'a même pas imaginé qu'ils risquaient quelque chose : simplement, ils ne sont pas dans le radar.Quelles leçons tirer de cette crise-ci ?Il faut analyser en profondeur les retours de cette expérience. Et faire en sorte que cela ne s'oublie pas avec le temps. De cette analyse, on devra retirer 10 ou 15 grands principes à respecter et les consigner. Que les stocks de matériel soient constitués doit relever de l'évidence. Pour ceux qui, comme moi, sont de la génération Sida, les épidémies de SRAS ou de H1N1 n'ont pas été perçues comme graves parce qu'elles faisaient à nos yeux moins de ravages que le Sida. Avec la crise actuelle, on en revient à une prise de conscience de notre vulnérabilité comme dans les années Sida.