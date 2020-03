Une 4e personne est décédée du coronavirus dans notre pays qui compte ce samedi 133 nouvelles infections. Cela porte le nombre total de patients confirmés à 689.

La Belgique recense désormais quatre décès dus au coronavirus sur son territoire, ont indiqué les porte-parole interfédéraux Covid-19 Steven Van Gucht et Emmanuel André samedi, au cours de la conférence de presse tenue quotidiennement par les autorités sanitaires. Les personnes décédées avaient 90 ans, 86 ans, 80 ans et 73 ans.

Les laboratoires en Belgique ont effectué 1739 analyses qui ont révélé 133 cas positifs au Covid-19. 118 sont situés en Flandre, 5 à Bruxelles et 6 en Wallonie.

Ce vendredi, 97 patients étaient hospitalisés, 24 aux soins intensifs, dont 22 sous assistance respiratoire. Plus de 10500 tests ont été réalisés à ce jour en Belgique.

Lire aussi : La Belgique entament trois semaines de confinement

La Belgique recense désormais quatre décès dus au coronavirus sur son territoire, ont indiqué les porte-parole interfédéraux Covid-19 Steven Van Gucht et Emmanuel André samedi, au cours de la conférence de presse tenue quotidiennement par les autorités sanitaires. Les personnes décédées avaient 90 ans, 86 ans, 80 ans et 73 ans.Les laboratoires en Belgique ont effectué 1739 analyses qui ont révélé 133 cas positifs au Covid-19. 118 sont situés en Flandre, 5 à Bruxelles et 6 en Wallonie. Ce vendredi, 97 patients étaient hospitalisés, 24 aux soins intensifs, dont 22 sous assistance respiratoire. Plus de 10500 tests ont été réalisés à ce jour en Belgique.