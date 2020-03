Après l'annonce hier d'Hilde Crevits dont une personne de sa famille a contracté le coronavirus, c'est la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier, et le ministre libéral flamand Bart Somers qui s'écartent.

La ministre flamande de l'Emploi et de l'Economie Hilde Crevits (CD&V) travaillera dans les prochains jours depuis son domicile après le diagnostic de la présence du coronavirus dans sa famille, a-t-elle annoncé lundi sur Twitter.

Mme Crevits est la première ministre de Belgique à se retrouver dans pareille situation.

Er is in ons gezin corona vastgesteld. Conform de medische richtlijnen werk ik de komende periode van thuis uit. Zorg goed voor jezelf en elkaar. — Hilde Crevits (@crevits) March 16, 2020

La ministre wallonne Céline Tellier, en charge de l'Environnement, de la Nature, de la Forêt, de la Ruralité et du Bien-Être animal dans le gouvernement d'Elio Di Rupo, présente les symptômes d'un rhume et a décidé, par mesure de précaution, de rester chez elle et de faire du télétravail pendant un certain temps, communique sa porte-parole mardi.

La ministre ne présente pas de fièvre, précise-t-elle, mais préfère malgré tout rester confinée pour éviter tout risque inutile de "contagion" des autres ministres ou des membres de son cabinet. Elle poursuivra son travail à distance. On ignore si la ministre est porteuse du coronavirus.

Bonjour, je poursuivrai mes activités ministérielles à distance. Rien de grave : les symptômes d’un gros rhume sans fièvre mais comme n’importe quelle #Belge, je ne souhaite prendre aucun risque de contagion pour mes collègues du #Gouvernement et membres de mon cabinet. 1/2 pic.twitter.com/XYGjWbZTDC — Céline Tellier (@celine_tellier) March 17, 2020

Le ministre flamand Bart Somers (Open VLD) a lui aussi annoncé qu'il resterait en quarantaine après conseil médical.

Op doktersadvies ga ik de komende week in afzondering moeten blijven. Gelukkig zijn er veel digitale mogelijkheden om verder te werken. Zorg goed voor elkaar. #coronavirus #samenerdoor — Bart Somers (@BartSomers) March 17, 2020

