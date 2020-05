Pour le sociologue Dirk Geldof, la crise du coronavirus offre une occasion unique de "réinitialiser" notre société.

Le sociologue anversois Dirk Geldof a commencé un journal sur son confinement à la mi-mars. Cet exercice a donné lieu à un essai de 144 pages, qui sera publié le mois prochain.

L'écrivain français Michel Houellebecq qualifie le covid-19 de petit virus banal.Dirk Geldof : (rires) Et à son grand regret, il n'est même pas sexuellement transmissible. Je pense qu'il est aussi grand négationniste du coronavirus que le président américain Donald Trump et son collègue brésilien Bolsonaro. Je suis sûr que ce n'est pas une coïncidence si ces deux messieurs nient également le réchauffement climatique.Êtes-vous plutôt du côté de l'historien israélien Yuval Noah Harari ? Ce dernier affirme que rien ne sera plus jamais pareil.Le monde a déjà changé. Et cela restera ainsi, mais on ne sait pas encore très bien de quelle manière. Cela dépend de ce que nous décidons aujourd'hui.Cette crise nous enseigne-t-elle que l'humanité était devenue trop sûre d'elle ?Nous venons d'une période de progrès scientifique et technologique sans précédent. Elle a renforcé notre optimisme, mais nous avons oublié les limites de notre écosystème. Les centrales nucléaires en sont un bon exemple : nous savons qu'elles produisent des déchets radioactifs, mais nous avons commencé à les construire quand même. D'ici à ce qu'ils soient prêts, nous trouverons une solution. Malheureusement, un demi-siècle plus tard, cette solution n'est pas encore au rendez-vous.Le coronavirus est donc une confrontation avec la vulnérabilité de l'homme et de la société.Notre vulnérabilité individuelle se manifeste par le risque de contamination, mais elle illustre également la vulnérabilité de notre société. La Belgique a un bon système de santé, mais nous aussi, nous avons atteint des limites. Et nous les avons heurtées en matière de soins aux personnes âgées.Cette année, notre sécurité sociale a 75 ans. C'était censé être une année de célébration.Si vous regardez le système de santé aux États-Unis, vous savez que nous avons échappé au désastre. J'espère que nous en tirerons les bonnes leçons et que nous ne recommencerons pas à économiser. J'ai lu qu'à Londres le virologue Peter Piot, malgré son assurance maladie onéreuse, ne pouvait pas aller dans un hôpital privé parce qu'il refusait les patients atteints du covid. Cela en dit long sur la sélectivité des soins de santé privés.Nous devons apprendre à gérer les risques.La crise du coronavirus nous montre comment les risques dominent l'agenda et contrôlent la société. Nous nous heurtons à des structures et des institutions du 20e siècle qui ne se sont pas encore, ou pas suffisamment, adaptées aux nouveaux risques. Et nous savons comment les risques prennent un caractère mondial. Apprendre à gérer les risques nécessite un double mouvement : permettre à nouveau les risques et en même temps les prendre plus au sérieux afin de les prévenir.Quel est le degré de risque que nous pouvons, voulons et pouvons prendre, en tant qu'individus et en tant que société ?Cela reste l'une des questions les plus cruciales tant qu'il n'y aura pas de vaccin. Ce n'est pas pour rien que le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a évoqué les "dilemmes diaboliques" des gouvernements dans l'assouplissement des mesures de confinement.Depuis cette semaine, nous sommes à nouveau autorisés à recevoir des visiteurs. Un grand risque, selon les experts.C'est une bonne chose que nous laissions une marge pour prendre des risques. Et que nous le faisons en faisant appel à l'esprit civique et au sens des responsabilités au lieu de mettre un policier devant chaque porte d'entrée.La Première ministre britannique Margaret Thatcher a déclaré : "There is no such thing as a society"Ce sera l'un des changements les plus importants résultant de cette crise. Thatcher, avec Ronald Reagan et le jeune Guy Verhofstadt, est la personnification du démantèlement d'un gouvernement fort. Leur message était le suivant : moins d'impôts, moins de gouvernement, des privatisations, chacun pour soi.Est-ce fini?Je l'espère. Il faut se rendre à l'évidence. La pandémie s'est propagée à une vitesse fulgurante, mais notre société s'est rapidement adaptée. Les montagnes russes des mesures montrent l'influence et la résilience des pays et des systèmes politiques. Les hommes politiques devraient prendre leurs responsabilités pour demain au lieu de se profiler aujourd'hui.En parlant de scientifiques, comment se fait-il que les virologues aient attiré l'attention aussi rapidement et que les climatologues ne l'aient pas fait ?La période d'incubation du coronavirus est comprise entre cinq et douze jours, celle du réchauffement climatique entre cinq et vingt ans. De plus, nous avons immédiatement vu les terribles conséquences de l'infection, avec les patients mourants dans les couloirs des hôpitaux italiens.Vous trouvez également que les médias ont "mis en scène" les deux crises de manière très différente.Je suis frappé que les journalistes adoptent une approche très différente envers les scientifiques du coronavirus qu'envers les experts en climat. Les journalistes n'ont cessé de poser les mêmes questions aux experts de la corona : les mesures seront-elles suffisantes ? Devons-nous persévérer ? Des mesures plus strictes sont-elles nécessaires ? Le gouvernement en fait-il assez ? Peut-être devraient-ils faire de même avec les climatologues.La crise climatique doit donc devenir virale elle aussi ?Les responsables politiques pourront-ils établir un lien entre la crise du coronavirus et la crise climatique ? C'est la grande question. S'ils ne le font pas, cette crise et les mesures de relance risquent de devenir mortelles pour la politique climatique. Mais s'ils réussissent, une "fenêtre d'opportunité" s'ouvrira. Nous devons avoir confiance dans notre capacité d'adaptation et nous rendre compte qu'il sera meilleur et moins cher de prendre les mesures nécessaires maintenant. Chaque mesure prise par le gouvernement pour relancer l'économie et la société doit également être une régulation climatique. Nous devons lier ces deux risques. Il ne sert à rien de dépenser des milliards pour sauver les compagnies aériennes et de redépenser des milliards dans dix ans pour rendre ce secteur plus écologique. Nous ne devons pas sauver des emplois au détriment du climat, mais utiliser les emplois climatiques pour lutter contre la crise du coronavirus.Selon vous, nous sommes à un carrefour unique dans l'histoire.Nous pouvons y parvenir, si nous faisons les bons choix. Si nous n'investissons pas aujourd'hui dans les élèves qui n'ont pas suivi d'enseignement à distance, vous constaterez dans les prochaines années une augmentation du nombre de jeunes quittant l'enseignement sans diplôme, et vous le constaterez sur le marché du travail au cours des quarante prochaines années. Le monde après le coronavirus dépend des décisions d'aujourd'hui. La question n'est pas seulement de savoir comment nous voulons relancer la société et l'économie, mais surtout quelle société et quelle économie nous voulons relancer. Comment pouvons-nous limiter structurellement les risques pour demain ? Comment faire en sorte que le monde ne devienne pas plus dur, plus inégal, plus insécurisé et plus craintif après le coronavirus? Et que la vulnérabilité ressentie rétablisse les liens entre les personnes et conduise à une réévaluation des valeurs et des priorités ?