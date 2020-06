Tous les indicateurs de l'évolution de la pandémie de nouveau coronavirus en Belgique sont en baisse, selon le dernier rapport épidémiologique publié par Sciensano.

L'Institut scientifique de santé publique se focalise désormais sur l'évolution de tendances, le virus circulant moins dans le Plat pays.

La semaine dernière, une moyenne journalière de 89 cas confirmés a été rapportée. Cette donnée est en diminution de 17% par rapport à la semaine précédente (moyenne de 107). La majorité des contaminations confirmées l'ont été en Flandre (56%) tandis que 32% des cas concernent la Wallonie et 10% Bruxelles.

La tendance au niveau des décès est d'autant plus à la baisse. Alors que le pays comptait en moyenne 10 décès par jour, il n'en pleure plus que cinq par jour, une moyenne calculée sur la période du 13 au 19 juin. Le nombre de défunts affiche dès lors une évolution de -46% en sept jours. La moitié des malades ayant perdu la vie ont péri à l'hôpital et l'autre moitié en maisons de repos.

Hier/lundi, 293 patients atteints du Covid-19 étaient toujours hospitalisés, une diminution de 26% en sept jours. Les soins intensifs accueillaient 42 malades (-45% en une semaine). Vingt patients nécessitaient une assistance respiratoire et trois une ECMO, soit une oxygénation par membrane extracorporelle qui fournit, outre une aide respiratoire, une assistance cardiaque. "Au cours des sept derniers jours, le nombre total de lits d'hôpital occupés a diminué de 102, dont 34 lits occupés en soins intensifs de moins", souligne Sciensano.

Sciensano indique également qu'entre début mars et hier/lundi, les laboratoires ont effectué 755.789 tests. En outre, depuis le 10 avril, la plateforme nationale de tests en maisons de repos, autres collectivités résidentielles et centres de triage, a réalisé 376.094 tests.

La Belgique déplore au total 9.713 décès et compte 60.810 cas avérés d'infection au nouveau coronavirus.

