Il faudra en premier lieu rouvrir les écoles, graduellement cesser le télétravail, et puis après rouvrir les cafés et restaurants, estime la ministre de l'Economie Nathalie Muylle (CD&V) en évoquant un retour à la normale après la pandémie de Covid-19.

"C'est pourquoi nous devons soutenir au maximum le secteur horeca: nous oeuvrons avec chaque secteur à des mesures spécifiques pour rendre la relance possible", assure-t-elle lundi dans Het Laatste Nieuws.

Une fois le pic de la pandémie passé en Belgique, les mesures prises pourront une à une être abolies, suggèrent les experts. Mais dans quel ordre?

"Pour moi - et je me prononce à titre personnel, pas en tant qu'expert - il me semble que la réouverture des écoles doit être la première étape, pour reprendre graduellement", selon la ministre fédérale.

"Je pense que les commerces et la fin du télétravail seront les suivantes. Il me semble aussi logique que les loisirs et les rassemblements - l'horeca et les évènements - ne soient pas les premières étapes".

La ministre assure toutefois que le secteur de l'horeca sera soutenu au maximum. "Nous allons désormais évaluer avec chaque secteur les mesures de relance. Avec les cafés et restaurants, mais aussi avec le commerce de détail, au sein duquel il y a eu beaucoup d'inquiétude récemment".

