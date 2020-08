La Belgique s'apprête à franchir le seuil des 10.000 décès depuis le début de l'épidémie de coronavirus. Souvent qualifiée de "pays comptant le plus grand nombre de morts par habitant", il convient de nuancer cette étiquette, influencée par la méthode de comptage.

Le nombre de décès dus au coronavirus enregistrés depuis le début de la crise est sur le point d'atteindre le cap des 10.000. Pour l'instant, la Belgique compte en moyenne neuf décès par jour, ce qui est à peu près le même chiffre que la semaine précédente. Un très léger rebond, qui n'est en rien comparable au pic de l'épidémie. D'autant qu'il est encore "trop tôt pour attribuer (ou non) ce nombre à la vague de chaleur" qui a traversé le pays entre le 5 et le 16 août. Fin août 2020 : la Belgique aura atteint le cap des 10.000 morts. Même si ce chiffre est impressionnant, et que rien ne doit minimiser chacune des vies perdues, il est surtout symbolique et doit être mis en perspective. Aujourd'hui, le profil des personnes infectées, confirmées par un test de laboratoire, n'est plus le même qu'au plus fort de l'épidémie. Ce sont des personnes plus jeunes, avec moins de risques de complication. Les hospitalisations ainsi que les décès sont donc moindres, comparées au nombre de cas positifs. Si le cap des 10.000 est dépassé aujourd'hui, c'est surtout le reflet de la dynamique de mars-avril. De plus, le chiffre de 10.000 morts doit, selon les porte-paroles belges, être "pris avec beaucoup de précautions", d'autant qu'il risque d'être revu fin de cette semaine. En effet, l'agence flamande pour les soins et santé (Agentschap Zorg en Gezondheid) a récolté des "informations plus précises au niveau de maisons de repos, et notamment sur les causes des décès". Les données sont en cours d'analyse et des chiffres plus précis seront communiqués... avec une révision du bilan ?Mais au fond, 10.000 "décès dus au coronavirus", ça représente quoi ? Chaque pays a sa méthode de comptage. Et certains révisent régulièrement leur façon de procéder, ainsi que leur bilan. Chez nous, c'est l'Institut de Santé publique Sciensano qui recueille toute une série de données sur l'épidémie de coronavirus en Belgique, dont celle des décès. Le total de décès en Belgique provient des données issues des hôpitaux et des maisons de repos et de soins. Pour chacune, on comptabilise les "cas confirmés" et les "cas possibles". Mais la méthode a changé plusieurs fois. D'abord le 30 mars 2020. Avant cette date, hors hôpital, seuls les décès confirmés étaient signalés. "Avant le début de la stratégie de dépistage spécifique ciblant les maisons de repos, la grande majorité des personnes décédées en dehors de l'hôpital étaient signalées comme des cas possibles. Cet élargissement de cas possibles a également été faite rétroactivement pour tous les décès déclarés avant cette date", précise Sciensano. Depuis le 5 mai, les décès de cas possibles au sein du milieu hospitalier sont également pris en compte. On entend souvent dire que la Belgique est le pays qui compte "le plus de décès par habitants". Si, pour les chiffres déclarés, ce ratio existe, la différente de méthode de comptage entre pays met à mal cette comparaison. Ainsi, certains pays ne comptabilisent que les cas confirmés. Certains ne comptent que ceux issus du milieu hospitalier. Si Sciensano a opté pour cette méthode de comptage "plus large", et dont peut-être légèrement surestimée, c'est pour rendre les statistiques "aussi complètes que possible", notamment pour les milieux hors-hospitaliers, comme les maisons de repos. La Belgique compte donc plus largement. Mais si l'on regarde la surmortalité, c'est-à-dire l'écart entre le nombre de morts attendus à cette période, celle-ci se révèle plutôt correcte par rapport au nombre de décès attribués au coronavirus. De plus, la taille du pays, ainsi que sa densité, jouent sans doute en notre défaveur. Mais si dire que la Belgique a le "bilan le plus lourd" relève de l'exagération, notre pays reste quand même dans les mauvais élèves pour diverses raisons: manque d'anticipation et de réactivité, cafouillages à (presque) tous les niveaux, manque de matériel, maisons de repos laissées pour compte... La Belgique aurait-elle pu faire mieux ? Sans doute. Mais le confinement et les mesures prises par les autorités ont sans doute aussi épargné la vie de nombreux Belges.