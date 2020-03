Coronavirus: "Pas encore de contaminations secondaires"

Il n'y a pas encore eu de contaminations secondaires au coronavirus en Flandre, a déclaré lundi le porte-parole de l'Agence flamande Soins et Santé (Agentschap Zorg en Gezondheid). Cette déclaration fait suite à la découverte de sept nouvelles contaminations au coronavirus en Belgique ce week-end, une à Bruxelles et six en Flandre. Portant le nombre total, à 8 cas, si on compte la personne qui a déjà été soignée.

Joris Moonens © BELGA