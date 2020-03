Les aéroports de Liège et de Charleroi sont toujours en phase 2 d'alerte face à l'épidémie de coronavirus, a affirmé le ministre wallon en charge du secteur, Jean-Luc Crucke (MR). De son côté demain, le gouvernement fédéral approuvera dix mesures en faveur des entreprises et des indépendants pour les aider à faire face aux conséquences économiques du virus.

Dimanche passé, l'aéroport carolo était passé en phase 3 après qu'un Luxembourgeois, porteur du virus, y eut transité, selon un communiqué des autorités luxembourgeoises. Après l'avoir tracé, il est finalement apparu que ce voyageur était asymptomatique. Les risques de contamination étant dès lors "quasi-nuls" d'après les experts, le niveau d'alerte a été revu à la baisse, a expliqué le ministre Crucke à l'issue de la réunion hebdomadaire du gouvernement régional.

Au cours de celle-ci, il a évidemment été question de l'épidémie qui touche le pays, avec 50 cas confirmés à ce jour. "Nous devons rester calmes, sereins et ne pas sombrer dans la panique", a martelé le ministre-président wallon, Elio Di Rupo (PS). "Il s'agit aujourd'hui de respecter des mesures de bon sens", notamment en termes d'hygiène, a-t-il ajouté.

Ces mesures seront notamment affichées dans les bus, a de son côté précisé le ministre wallon du Transport, Philippe Henry (Ecolo). "Il a par ailleurs été convenu de renforcer, dans les meilleurs délais, le nettoyage des espaces de travail et des zones de contact dans les véhicules, type boutons d'arrêt ou barres", a-t-il poursuivi en affirmant toutefois qu'"à ce stade, on reste dans les mesures de base". Une réunion des différents ministres belges compétents en matière de transports publics est prévue demain/vendredi après-midi afin de faire le point sur la situation et de coordonner la suite.

Quant aux entreprises et aux indépendants impactés - pour lesquels une task force wallonne a été mise en place - , ils peuvent toujours s'adresser au numéro 1890, activé depuis mercredi pour répondre à leurs interrogations, a rappelé Willy Borsus (MR), le ministre régional de l'Économie. Lors de son premier jour de fonctionnement, mercredi, ce numéro a été contacté à 43 reprises "et dans 90% des cas, les questions portaient sur des problèmes financiers liés au coronavirus", a précisé le ministre.

Parallèlement, le gouvernement a également décidé ce jeudi de renforcer les services de la cellule infectieuse de l'AVIQ - l'Agence wallonne pour une vie de qualité -, chargée d'aiguiller les médecins et d'organiser le 'tracing' des cas de coronavirus confirmés. Les effectifs de cette cellule sont passés de 4 à 7 équivalents temps plein, a pointé la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale (PS).

Enfin, les difficultés d'approvisionnement en masques faciaux ont également été abordées alors que la demande explose. "Le Fédéral termine actuellement le cahier des charges pour que la Belgique acquière des millions de masques", a souligné à ce propos Elio Di Rupo. "En coordination étroite avec le Fédéral, nous assumons nos responsabilités", a-t-il conclu.

Dix mesures pour les entreprises et les indépendants

Sophie Wilmès © Belga

Demain, le gouvernement fédéral approuvera dix mesures en faveur des entreprises et des indépendants, a annoncé la Première ministre Sophie Wilmès en séance plénière de la Chambre. "La santé est prioritaire mais nous savons aussi que cela aura un impact sur les entreprises et les indépendants", a justifié Mme Wilmès. "Le gouvernement souhaite dès lors prendre dix mesures demain. Celles-ci permettront notamment aux entreprises impactées de recourir au chômage temporaire ou de reporter certains paiements ou impôts."

Selon le dernier bilan communiqué par le SPF Santé publique, 50 personnes sont infectées par le coronavirus en Belgique. Une est guérie tandis qu'une est hospitalisée. Les 48 autres patients sont placés en quarantaine à domicile, a détaillé la ministre de la Santé Maggie De Block.

