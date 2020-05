Le prince Joachim de Belgique, fils de l'archiduc Lorenz et de la princesse Astrid, a été testé positif au coronavirus, a indiqué le Palais royal. Il était présent à une réunion privée en Espagne.

Selon le journal espagnol El Confidencial, le prince a participé à une fête à Cordoue. Il avait rejoint Madrid en avion le 24 mai avant de se rendre en Andalousie en train. Le 26 mai, il a participé à un événement privé avec des amis et des membres de sa famille. Le lendemain, il a développé des symptômes de la maladie et a été testé le 28 mai. Le résultat s'est révélé positif.

Le Palais précise que le prince s'était en effet rendu en Espagne le 24 mai "pour un déplacement professionnel dans le cadre d'un stage dans une entreprise. Le 26 mai, il a assisté à une réunion familiale".

Dans le cadre du déconfinement, l'Espagne a assoupli certaines mesures et autorise désormais les réunions privées de maximum 15 personnes. Mais d'après El Confidencial, qui se base sur un document du gouvernement andalou, davantage de personnes se trouvaient à cet événement (27 au total). Étant donné la suspicion d'infraction, le document a été transmis aux autorités compétentes, précise-t-il.

