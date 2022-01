Les lits en soins intensifs continuent doucement de se vider selon les chiffres de Sciensano. Mais le nombre de résultats positifs aux tests persiste et continue de grimper.

Il y avait jeudi 406 patients covid aux soins intensifs, leur nombre baissant continuellement depuis le pic atteint le 11 décembre, avec 839 personnes, selon le tableau de bord de Sciensano publié vendredi matin.

Les contaminations sont, elles, toujours plus nombreuses, la moyenne des sept derniers jours analysés est de plus de 23.000 tests positifs par jour. Mais le 10 janvier, dernier jour dont les données sont consolidées, plus de 37.000 tests positifs ont été rapportés. Le taux de positivité des tests - en moyenne 87.000 dépistages par jour - est de 28%.

Entre le 4 et le 10 janvier, 23 642 nouvelles infections en moyenne ont été enregistrées quotidiennement. Il s'agit d'une augmentation de 71% par rapport à la période précédente, selon les chiffres de l'institut de santé Sciensano. Jeudi, il y avait encore une augmentation de 88% des chiffres d'infection et de 96% pour mercredi.

Environ 86 900 tests ont été effectués par jour, soit une augmentation de 27% sur une base hebdomadaire. Le taux de positivité est de 28 %. Au cours de la même période, il y a eu en moyenne 19 décès par jour. C'est une diminution de 18 pour cent. Entre le 7 et le 13 janvier, 183 patients corona en moyenne ont été admis dans les hôpitaux belges par jour, soit une augmentation de 7%. Les hôpitaux comptent actuellement 2 040 patients COVID (+9 pc). Le numéro de reproduction est 1.04. Si ce chiffre est supérieur à 1, la pandémie s'intensifiera.

