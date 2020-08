La croissance des contaminations au coronavirus continue de ralentir, selon les derniers chiffres de Sciensano. Le nombre de décès et hospitalisations est en hausse, une tendance qui se poursuit depuis plusieurs jours. En moyenne, 34 personnes sont ainsi hospitalisées chaque jour.

Entre le 6 et le 12 août, il y avait en moyenne 588,3 contaminations par jour, soit 1% de plus par rapport à la semaine précédente (583,9). Ce pourcentage baisse depuis plusieurs jours: +9% vendredi, +5% samedi. La croissance exponentielle semble interrompue, analyse Sciensano, qui totalise 77.869 contaminations depuis le début de la crise.

Il y a toutefois d'importantes différences régionales. Dans les provinces d'Anvers (-17%), du Limbourg (-7%), du Brabant flamand (-10%), du Hainaut (-6%) et de Liège (-9%), les courbes sont en baisse. Elles progressent par contre fortement en Région de Bruxelles-Capitale (+42%) et dans les provinces de Namur (+37%) et du Luxembourg (+34%). Le Brabant flamand connait une progression de 24% et la Flandre orientale une hausse de 4%. En Flandre occidentale, la croissance du nombre de cas observée cette dernière semaine s'est interrompue.

Le taux de reproduction à Anvers est à présent de 0,849, tandis qu'il est de 1,229 à Bruxelles. Au total, 4.118 nouveaux cas ont été diagnostiqués entre le 6 et le 12 août, dont 54% en Flandre, 26% en Wallonie et 20% à Bruxelles.

Sur cette même période, 7,3 personnes en moyenne sont décédées du virus chaque jour, soit 104% de plus par rapport à une semaine auparavant (3,6). Au total, la Belgique a enregistré 9.935 décès dus Covid-19 depuis le début de l'épidémie.

Autre courbe à connaître une nette augmentation sur les sept derniers jours, celle des nouvelles hospitalisations. Ces dernières ont augmenté de 33%, pour atteindre une moyenne de 33,6 par jour. Actuellement, 309 personnes sont encore hospitalisées (-1), dont 82 en soins intensifs (+2). La Belgique totalise désormais 18.680 admissions depuis le début de la crise.

