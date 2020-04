178 nouveaux décès sont à déplorer ces dernières 24h. La barre des 7.000 morts dépassée en Belgique. Le nombre de personnes hospitalisées diminue lentement, souligne par ailleurs le Centre de crise dans un communiqué de presse.

Ces dernières 24 heures, 809 nouveaux cas ont été rapportés : 388 patients résidents en Flandre, 351 en Wallonie et 59 à Bruxelles. (Pas d'information concernant le lieu de résidence des 11 dernières personnes). Le nombre total de cas confirmés s'élève à 46 134.

Au total, 3 959 patients sont actuellement hospitalisés. 204 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées au cours des dernières 24h. 891 patients se trouvent en soins intensifs, soit une diminution de 43 patients au cours des 24 dernières heures.

10 785 patients sont sortis de l'hôpital et ont été déclarés guéris depuis le 15 mars, soit une augmentation de 368 au cours des 24 dernières heures.

7 094 décès au total ont été rapportés, soit une augmentation de 178 décès au cours des dernières 24h. Des décès des dernières 24h, 75 ont eu lieu à l'hôpital, 103 dans une maison de repos et de soins. Dans ce dernier groupe, 58% a été confirmés par un test COVID-19.

Sur les 7 094 personnes décédées, 45% sont mortes à l'hôpital, 53% dans une maison de repos et de soins, 0% à la maison et 0% à un autre endroit. Les décès à l'hôpital sont tous des cas confirmés. Les décès ayant eu lieu dans des maisons de repos et de soins concernent des cas confirmés (10%) ou des cas suspects (90%).

Le nombre de cas sur notre territoire continue à augmenter, souligne le communiqué de presse du Centre de crise. Le nombre de nouvelles hospitalisations se stabilise et le pic du nombre de décès semble être derrière nous.

