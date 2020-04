La Belgique passe une nouvelle barre symbolique : 3019 personnes sont décédées du coronavirus. Ce nombre a triplé en huit jours.

462 personnes ont été admises à l'hôpital, ce qui est assez stable par rapport à la veille. 404 personnes sont sorties de l'hôpital. En Belgique, 5.610 personnes (+20) sont hospitalisées pour le moment, dont 1278 (-7) sont en soins intensifs. 993 patients nécessitaient une assistance respiratoire (+1) et 44 une oxygénation par membrane extra-corporelle. 58 % des lits disponibles en soins intensifs sont actuellement occupés.

Sur les 325 nouveaux décès recensés sur les dernières 24 heures. Depuis le début de l'épidémie, 57 % des décès ont eu lieu à l'hôpital et sont des décès confirmés par un test de laboratoire. 40 % des décès ont eu lieu dans des maisons de repos et de soin. Il s'agit de décès suspects liés au coronavirus, mais qui n'ont pas toujours été testés. 1% des décès ont eu lieu à domicile et 2% doivent encore être déterminés.

Parmi ces 325 décès, 171 ont eu lieu lors des semaines précédentes dans les maisons de repos, surtout en Flandre. Les 114 autres décès ont eu lieu à l'hôpital ces 24 dernières heures.

On compte 150 décès en Flandre, 117 en Wallonie et 58 à Bruxelles. Le nombre total de décès s'élève à 3019 personnes depuis le début de l'épidémie en Belgique.

Lors de la journée d'hier, 3679 tests ont été effectués dans notre pays. 1689 se sont avérés positifs : 915 en Flandre, 570 en Wallonie et 178 à Bruxelles. En tout depuis le début de l'épidémie, 26.667 personnes ont été testées positives au coronavirus.

Par ailleurs, 5406 tests sont en cours dans les maisons de repos du pays. Ceux-ci seront comptabilisés dans les chiffres de demain.

