Le Comité de Concertation s'est réuni ce lundi sous la présidence de la Première ministre, Sophie Wilmès. L'objectif de cette réunion était de procéder à une évaluation précise de la situation en Belgique en ce qui concerne le Covid-19.

Lors de cette réunion, il a été confirmé - conformément à l'analyse faite par le Risk Management Group (RMG) - que la Belgique restait en phase 2 du plan de gestion de risque du SPF Santé publique. Les mesures de confinement sont toujours d'application. À cela, des mesures supplémentaires dites de distanciation sociale préparées par le RMG seront discutées lors du Conseil National de Sécurité de ce mardi 10 mars, en présence des Ministres-présidents.

Le gouvernement fédéral a confirmé également qu'un marché public a été attribué pour l'achat de masques chirurgicaux et FFP2. Un plan de répartition de ces masques entre les différentes entités du pays est en cours d'élaboration par le RMG.

Il a été également demandé au Risk Management Group de coordonner le plan d'action et de prévention renforcé pour les personnes fragilisées qui représentent des groupes à risque. Dans cette optique, le Comité de Concertation a pris connaissance des recommandations faites quant à la priorisation des tests et au développement de l'offre des laboratoires aptes à mener ces examens.

Avec le soutien des entités fédérées, la Première Ministre Sophie Wilmès - en concertation avec ses homologues du Benelux - plaidera pour le maintien de la libre circulation des produits médicaux au sein de l'Union européenne. À ce titre, la elle a déjà eu un contact cet après-midi avec la Chancelière allemande, Angela Merkel. Une téléconférence est prévue avec les Premiers ministres du Luxembourg et des Pays-Bas.

Enfin, le Comité a désigné deux porte-paroles interfédéraux en charge de l'information et de la communication autour du Covid-19 en la personne de Steven Van Gucht (NL), président du Comité scientifique sur le coronavirus, et Emmanuel André (FR), membre du laboratoire de référence sur le coronavirus (KULeuven).

Plus tôt dans la journée, la ministre de la Santé publique Maggie De Block (Open Vld), indiquait qu'aucune disposition supplémentaire ni mesure de quarantaine plus stricte ne sont nécessaires pour le moment. "Mais nous devons nous préparer à une éventuelle prochaine phase, comme en Italie", a-t-elle déclaré avant l'entame de la réunion de coordination.

Avant le début du comité de concertation, plusieurs ministres et ministre-présidents ont insisté sur la nécessité de se concerter et de collaborer. D'après le ministre-président wallon Elio Di Rupo (PS), le personnel médical et les médecins traitants doivent être soutenus pour faire correctement leur travail. "Il doit par ailleurs y avoir une réponse à la peur et à l'incertitude qui existent au sein de la population. Les bourgmestres, les directeurs d'école, etc. se posent des questions. Il doit y avoir une réponse coordonnée à cette peur et à cette inquiétude", a déclaré M. Di Rupo.

