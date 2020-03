Le " lockdown " s'impose en Belgique comme dans d'autres pays européens. Les petits jeux politiciens et la sous-évaluation de l'épidémie doivent cesser. Le moment est historique.

Des mesures renforcées sont nécessaires pour enrayer l'épidémie du coronavirus. Fermetures des écoles, des crèches, des universités, des lieux culturels devraient rapidement être décidées pour accompagner les interdictions de visite dans les maisons de repos et des rassemblements de plus de mille personnes, un seuil qui doit être ramené à cent personnes. Tout cela est inéluctable au vu de la poursuite de la propagation du virus. Il serait incompréhensible que ce ne soit pas le cas.

Le Conseil national de sécurité, qui réunit en Belgique autorités fédérales et entités fédérées, doit annoncer incessamment des mesures renforcées. Nos mesures, drastiques, devraient atteindre le niveau de celles prises dans des pays aux dimensions comparables : Irlande, Danemark, Pays-Bas... Faute de pouvoir confiner certaines zones, comme le rappelle régulièrement la ministre de la Santé, Maggie De Block (Open VLD), la Belgique doit agir sur l'ensemble de son territoire. Il est plus que temps d'agir fermement, maintenant, faute de quoi notre système de santé risque d'être rapidement dépassé. Les syndicats médicaux rappellent qu'ils en ont marre de l'inaction des autorités.

Que trois choses soient claires.

L'heure est à l'unité nationale en Belgique. Les petits jeux politiciens doivent cesser, de même que les dialogues de sourds. Ces derniers jours, les petites polémiques publiques entre la N-VA et le fédéral ont pollué la gestion de la crise : c'est insupportable. Les décisions ou réticences à l'emporte-pièces des autorités locales n'ont pas lieu d'être. S'il viendra un temps pour réformer l'Etat, la gestion de la crise doit pour l'heure être uniquement entre les mains du Conseil national de sécurité fédéral, qui rassemble le gouvernement Wilmès et les autorités fédérales. De même, le dialogue social entre autorités et organisations de la santé (médecins, hôpitaux, infirmiers, maisons de repos) est vital après les malheureux épisodes des masques manquants. Que notre système de santé saute et la catastrophe risque d'atteindre une ampleur inédite.

L'heure est à la coordination européenne. Le président français, Emanuel Macron, s'adresse ce soir à sa population. Plusieurs pays prennent des décisions globalement semblables. Mais l'Autriche ou la République tchèque ont déjà décidé de fermer des frontières. Plus que jamais, l'Union européenne doit se serrer les coudes face à cette menace. Il s'agit d'être solidaire face à l'Italie en première ligne, avec la nécessité absolue de venir en appui de son système de soins. De se montrer ferme face aux Etats-Unis de Trump qui se la jouent cavalier seul. Mais aussi de veiller à la cacophonie et de répéter que la fermeture des frontières n'arrêtera pas le virus.

Enfin, ne sous-estimons pas ce mal. Le coronavirus, répètent les experts et ceux qui l'ont côtoyé en Italie, n'est pas une "mauvaise grippe", il est bien plus méchant que cela. Seule notre action collective pourra en venir à bout ou du moins en éviter de trop graves dommages. Au-delà d'une médiatisation certes intense, certains ont eu tendance à minimiser le risque ou à considérer que des mesures à l'italienne ne seraient pas nécessaires chez nous. Nous sommes désormais au pied du mur. Le moment, à vrai dire, est historique.

Des mesures renforcées sont nécessaires pour enrayer l'épidémie du coronavirus. Fermetures des écoles, des crèches, des universités, des lieux culturels devraient rapidement être décidées pour accompagner les interdictions de visite dans les maisons de repos et des rassemblements de plus de mille personnes, un seuil qui doit être ramené à cent personnes. Tout cela est inéluctable au vu de la poursuite de la propagation du virus. Il serait incompréhensible que ce ne soit pas le cas.Le Conseil national de sécurité, qui réunit en Belgique autorités fédérales et entités fédérées, doit annoncer incessamment des mesures renforcées. Nos mesures, drastiques, devraient atteindre le niveau de celles prises dans des pays aux dimensions comparables : Irlande, Danemark, Pays-Bas... Faute de pouvoir confiner certaines zones, comme le rappelle régulièrement la ministre de la Santé, Maggie De Block (Open VLD), la Belgique doit agir sur l'ensemble de son territoire. Il est plus que temps d'agir fermement, maintenant, faute de quoi notre système de santé risque d'être rapidement dépassé. Les syndicats médicaux rappellent qu'ils en ont marre de l'inaction des autorités.Que trois choses soient claires.L'heure est à l'unité nationale en Belgique. Les petits jeux politiciens doivent cesser, de même que les dialogues de sourds. Ces derniers jours, les petites polémiques publiques entre la N-VA et le fédéral ont pollué la gestion de la crise : c'est insupportable. Les décisions ou réticences à l'emporte-pièces des autorités locales n'ont pas lieu d'être. S'il viendra un temps pour réformer l'Etat, la gestion de la crise doit pour l'heure être uniquement entre les mains du Conseil national de sécurité fédéral, qui rassemble le gouvernement Wilmès et les autorités fédérales. De même, le dialogue social entre autorités et organisations de la santé (médecins, hôpitaux, infirmiers, maisons de repos) est vital après les malheureux épisodes des masques manquants. Que notre système de santé saute et la catastrophe risque d'atteindre une ampleur inédite.L'heure est à la coordination européenne. Le président français, Emanuel Macron, s'adresse ce soir à sa population. Plusieurs pays prennent des décisions globalement semblables. Mais l'Autriche ou la République tchèque ont déjà décidé de fermer des frontières. Plus que jamais, l'Union européenne doit se serrer les coudes face à cette menace. Il s'agit d'être solidaire face à l'Italie en première ligne, avec la nécessité absolue de venir en appui de son système de soins. De se montrer ferme face aux Etats-Unis de Trump qui se la jouent cavalier seul. Mais aussi de veiller à la cacophonie et de répéter que la fermeture des frontières n'arrêtera pas le virus.Enfin, ne sous-estimons pas ce mal. Le coronavirus, répètent les experts et ceux qui l'ont côtoyé en Italie, n'est pas une "mauvaise grippe", il est bien plus méchant que cela. Seule notre action collective pourra en venir à bout ou du moins en éviter de trop graves dommages. Au-delà d'une médiatisation certes intense, certains ont eu tendance à minimiser le risque ou à considérer que des mesures à l'italienne ne seraient pas nécessaires chez nous. Nous sommes désormais au pied du mur. Le moment, à vrai dire, est historique.