108 nouvelles hospitalisations et 107 décès supplémentaires ont été rapportés dans les dernières 24 heures.

591 nouveaux cas ont été rapportés dans les dernières 24h: 362 patients en Flandre, 143 en Wallonie et 57 à Bruxelles. Nous n'avons pas d'information concernant le lieu de résidence des 29 dernières personnes. Le nombre total de cas confirmés s'élève à 52 011.Au total, 2 555 patients sont actuellement hospitalisés. 108 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées au cours des dernières 24h. Au total, 508 patients se trouvent en soins intensifs, soit une diminution de 34 patients au cours des 24 dernières heures. 13 201 patients sont sortis de l'hôpital et ont été déclarés guéris depuis le 15 mars, soit une augmentation de 221 au cours des 24 dernières heures.8 521 décès au total ont été rapportés, soit une augmentation de 107 décès au cours des dernières 24h. Des décès des dernières 24h, 39 ont eu lieu à l'hôpital, 63 dans une maison de repos et de soins. Dans ce dernier groupe, 52% a été confirmé par un test COVID-19.Sur les 8 521 personnes décédées, 47% sont mortes à l'hôpital, 52% dans une maison de repos et de soins, 0,3% à la maison et 0,4% à un autre endroit. Les décès à l'hôpital sont tous des cas confirmés. Les décès ayant eu lieu dans des maisons de repos et de soins concernent des cas confirmés (20%) ou des cas suspects (80%).Le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem a par ailleurs présenté deux autres tendances "qui donnent confiance pour la suite du confinement" :L'absentéisme au travail : la statistique se fait sur les fonctionnaires, en comparaison avec les années précédentes. "Toute absence n'est pas liée au coronavirus mais cela peut-être un indicateur de reprise de la pathologie. Aujourd'hui, c'est comparable aux années précédentes. Cet indicateur est dans le bon sens."Evolution des consultations pour syndrome grippal : ces consultations se terminentgénéralement fin mars/début avril en général. "Cette année, cela a duré plus longtemps puisque certains symptômes sont communs avec le coronavirus. Aujourd'hui, la grippe a disparu donc la résurgence de syndromes grippaux pourrait indiquer une résurgence des cas de coronavirus. Dans les précédentes semaines, cela a diminué dans toutes les régions et groupes d'âge. Cela va aussi dans le bon sens."Concernant les réunions en petit comité autorisées par le gouvernement,Van Laethem précise: "Le but est de limiter la propagation du virus. C'est un contrat tacite pour les autres et la société. En dehors de ces contacts limités, il y a toujours la possibilité de faire du sport ou une balade en extérieur avec deux autres personnes." Il rappelle qu'il faut être particulièrement vigilant si on décide de voir des personnes âgées ou fragiles. "Les grands-parents ne pourront pas retrouver leur rôle de garde d'enfants. Il est important de respecter la distanciation sociale."