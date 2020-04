Notre pays comptabilise 503 nouvelles hospitalisations et 140 nouveaux décès dans les dernières 24 heures.

1661 nouveaux cas confirmés ont été rapportés au cours des dernières 24h ; 831 (50%) en Flandre, 652 (39%) en Wallonie, et 162 (10%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l'étranger pour 16 cas (1%). A ce jour, un total de 18 431 cas confirmés ont été rapportés.

Au cours des dernières 24 heures, 503 patients avec COVID-19 ont été hospitalisés et 375 personnes ont quitté l'hôpital. Entre le 15 mars et le 03 avril, 7773 patients avec COVID-19 sont entrés à l'hôpital et 3247 personnes ont quitté hôpital.

5678 lits d'hôpital dont 1245 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients confirmés COVID-19. 985 patients nécessitaient une assistance respiratoire. Au cours des dernières 24 heures, le nombre de lits occupés a augmenté de 126, dont 40 lits occupés supplémentaires en soins intensifs. 56% des lits de soins intensifs sont pour l'instant occupés.

140 nouveaux décès ont été comptabilisés dans les dernières 24 heures. Un total de 1283 décès ont été rapportés. Les notifications des décès peuvent avoir un délai de quelques jours.

"Vers une maîtrise de l'épidémie"

"Selon nous, le nombre de personnes hospitalisées est le meilleur indicateur de la maîtrise de l'épidémie. Cet indicateur arrive en retard par rapport aux efforts de confinement. Cet indicateur se stabilise ces derniers jours. Si le chiffre reste élevé, il n'augmente plus comme au début de l'épidémie. On s'oriente vers une situation de maîtrise de l'épidémie", explique Emmanuel André, porte-parole interfédéral Covid-19.

"Le nombre de décès est aussi un indicateur plus tardif. On s'attend encore à de nombreux décès dans les prochains jours. La surmortalité par rapport aux décès naturels pourra être mesurée par la suite", précise-t-il.

Des précisions sur l'application de certaines mesures

Un nouvel arrêté ministériel a été publié au Moniteur belge pour encadrer la prolongation des mesures jusqu'au 19 avril, a indiqué Benoit Ramacker, porte-parole du Centre de crise. Il a clarifié l'application de certaines mesures. Par exemple :

- Les magasins d'alimentation peuvent rester ouverts selon leur horaire normal d'ouverture. Les magasins de nuit doivent fermer à 22h.

- Les mariages peuvent avoir lieu avec mariés, témoins et la personne qui officie. Les funérailles peuvent avoir lieu en présence maximum de 15 personnes en respectant la distance physique.

- Les magasins de télécom peuvent être ouverts de manière limitée (une personne à la fois dans le magasin), pour des besoins urgents (réparation par exemple). Cela va permettre à tout un chacun de rester joignable et garder le contact avec ses proches.

- Les magasins de dispositifs médicaux peuvent être ouverts.

- Les voyages non essentiels sont interdits au départ de la Belgique, mais aussi vers la Belgique.

Benoit Ramacker rappelle également que, malgré le beau temps annoncé pour ce week-end, il est impératif d'en profiter en respectant les règles de confinement et de distanciation. Et ne pas oublier de bien se laver les mains.

