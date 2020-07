Le nombre moyen d'infections au coronavirus est passé à 255,3 par jour entre le 16 et le 22 juillet. Cela représente une augmentation de 71% par rapport à la semaine précédente, indique dimanche matin l'Institut de santé publique Sciensano à travers les données de son tableau de bord en ligne.

Le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants continue également d'augmenter. Pour la période s'étalant sur deux semaines, et jusqu'au 22 juillet inclus, 24,6 cas ont été recensés.

Hier/samedi, ce chiffre était de 21,2. Le nombre d'infections s'élève maintenant à 65.727.

C'est 528 de plus que les 65.199 infections signalées par Sciensano samedi.

Avec 547 nouveaux cas en sept jours, la commune d'Anvers reste la plus touchée du pays.

Samedi, 212 malades étaient hospitalisés en raison de leur infection au coronavirus, soit six de moins que la veille.

Quarante-cinq patients se trouvaient aux soins intensifs (+4), dont 19 nécessitaient une assistance respiratoire (+2).

Sur la journée de samedi, 19 personnes ont été admises à l'hôpital et 31 ont été autorisées à quitter l'établissement hospitalier, selon les données publiées dimanche matin.

Depuis le début de l'épidémie, la Belgique a pleuré la mort de 9.821 patients (+4).

Situation dans le monde Au moins 16.050.223 cas, dont 645.184 décès, ont été déclarés, notamment aux Etats-Unis, pays le plus touché au monde avec 4.178.021 cas dont 146.460 morts, en Amérique latine et aux Caraïbes (4.328.915 cas dont 182.501 décès) et en Europe (3.052.108 cas, 207.734 morts). Le rythme de la pandémie continue de s'accélérer dans le monde, avec plus de 5 millions de nouveaux cas détectés depuis le 1er juillet, soit plus d'un tiers des cas de Covid-19 déclarés depuis le début de la pandémie. Le chiffre du nombre de contaminations ne reflète qu'une part du nombre réel de cas, de nombreux pays n'utilisant les tests que pour le traçage ou ne disposant pas de ressources suffisantes pour mener de larges campagnes de dépistage.

