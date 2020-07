Le nombre moyen d'infections au coronavirus est passé à 327,7 par jour entre le 19 et le 25 juillet, selon Sciensano. La moyenne des hospitalisations sur 7 jours est quant à elle en augmentation.

Cela représente une augmentation de 70% par rapport à la semaine précédente, indique Sciensano.

Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 pour 100.000 habitants continue également d'augmenter. Pour la période s'étalant sur deux semaines, et jusqu'au 25 juillet inclus, 31,7 cas ont été recensés (contre un décompte de 30,2 la veille).

Le nombre d'infections en Belgique s'élève maintenant à 66.662. C'est 234 de plus que les 66.428 infections signalées par Sciensano mardi. Cela représente cependant une diminution de plus de 90 cas par rapport à la moyenne de la semaine précédente. Une diminution que l'on constate également dans les chiffres (non consolidés) de Sciensano, depuis le 24 juillet.

23 nouvelles hospitalisations par jour, la moyenne a "presque doublé" depuis la semaine dernière, a indiqué Sciensano lors d'une conférence de presse. Le 28 juillet on enregistre cependant 35 nouvelles hospitalisations, un chiffre que l'on avait plus atteint depuis le 30 mai dernier. Si l'on suit la logique des nombres de cas, le nombre des hospitalisations devrait encore augmenter pendant une dizaine de jours.

En ce qui concerne la mortalité, une baisse est constatée de 29% dans la moyenne quotidienne, soit environ 2,1 décès par jour. En tout, 9.833 personnes ont perdu la vie des suites de la Covid-19 en Belgique.

