Au cours des dernières 24 heures, 132 personnes sont mortes en Belgique des suites du coronavirus.

1422 nouveaux cas confirmés ont été rapportés au cours des dernières 24h ; 865 (61%) en Flandre, 374 (26%) en Wallonie, et 167 (12%) à Bruxelles. Données non disponibles ou résidence à l'étranger pour 16 cas (1%). A ce jour, un total de 16 770 cas confirmés ont été rapportés.

Au cours des dernières 24 heures, 578 patients avec ont été hospitalisés et 377 personnes ont quitté l'hôpital. Entre le 15 mars et le 02 avril, 7294 patients avec COVID-19 sont entrés à l'hôpital et 2872 personnes ont quitté hôpital.

Le 02 avril, 5552 lits d'hôpital dont 1205 lits en unité de soins intensifs étaient occupés par des patients confirmés COVID-19. 916 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 28 une ECMO. Au cours des dernières 24 heures, le nombre de lits d'hôpital occupés a augmenté de 176, dont 61 lits occupés supplémentaires en soins intensifs.

Un total de 1143 décès ont été rapportés. Les notifications des décès peuvent avoir un délai de quelques jours.

Malgré les mesures, on observe encore un nombre important de personnes admises à l'hôpital. Pourquoi ? "Toutes les mesures prises ont permis de diminuer la transmission entre les groupes. Cela a un impact important. Mais au sein de ces groupes, le virus peut continuer à se transmettre, comme dans les maisons de repos par exemple. C'est plus difficile à gérer car, au sein de ces groupes, la distanciation sociale est plus compliquée à gérer au quotidien", explique Emmanuel André, porte-parole interfédéral.

Vacances de Pâques: "Tous les déplacements non essentiels restent interdits"

Ce 3 avril marque le début des vacances de Pâques, mais la vigilance reste de mise: "La météo nous promet des températures estivales. Vous pouvez profiter du soleil, mais toujours en respectant les consignes. Elles sont là pour vous protéger, et protéger les autres", rappelle Benoit Ramacker, porte-partole du Centre de crise.

Pour rappel, il est autorisé de se promener, courir, faire du vélo... avec les personnes vivant sous le même toit, ou un ami en respectant la distance physique. "Mais on ne peut pas prendre sa voiture pour aller à mer ou dans les Ardennes. Toute autre forme d'activité récréative (ex: une balade à moto, une course cycliste avec un club...) est interdite. Tous les déplacements non essentiels restent interdits. C'est indispensable pour éviter que le virus ne continue à se propager." Quant aux barbecues : "c'est possible avec les membres de familles vivant sous le même toit. Mais pas question d'inviter sa famille ou ses voisins. Les piques-niques dans le parcs ne sont pas autorisés".

