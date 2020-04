Au total, 123 nouveaux décès dus au coronavirus ont été recensés lors des dernières 24 heures, portant le total à 828.

560 patients supplémentaires ont été admis à l'hôpital. Cela porte le nombre total de personnes hospitalisées à 4 995. Il y a maintenant 1 088 patients en soins intensifs.

1 098 nouvelles infections ont été diagnostiquées au cours des dernières 24 heures. Cela porte le total à 13 964.

436 personnes ont pu quitté l'hôpital, un record.

Pour le 1 mars, 4255 tests ont été réalisés. C'est une augmentation par rapport aux jours précédents.

Après deux semaines sans symptômes, on ne peut pas reprendre une vie sociale. C'est important de maintenir les efforts. Avec le confinement, nous avons divisé la société en petits groupes, pour ne pas qu'ils se mélangent entre eux. Si nous recréons des ponts entre ces groupes, le risque est grand que l'épidémie reprenne de plus belle. De plus, on peut être porteur sans le savoir. "Aujourd'hui, vous devez maintenir les efforts que nous avons tous réalisé ensemble", insiste Emmanuel André, porte-parole interfédéral.

