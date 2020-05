A ce jour, un total de 57 849 cas confirmés ont été rapportés.

A ce jour, un total de 57 849 cas confirmés ont été rapportés. 257 nouveaux cas confirmés ont été rapportés au cours des dernières 24h: 143 (56%) en Flandre, 86 (33%) en Wallonie, et 28 (11%) à Bruxelles.

Au cours des dernières 24 heures, 47 patients avec ont été hospitalisés et 107 personnes ont quitté l'hôpital. 16% des nouvelles admissions à l'hôpital au cours des dernières 24 heures provenaient d'une maison de repos/et de soins ou d'un autre établissement de soins de longue durée (pourcentage calculé sur la base du nombre de nouvelles admissions dans les hôpitaux qui ont fait cette distinction selon le rapport).

Au total, 1 060 lits d'hôpital dont 208 lits en unité de soins intensifs sont occupés par des patients confirmés COVID-19; 101 patients nécessitaient une assistance respiratoire et 12 une ECMO. Au cours des dernières 24 heures, le nombre total de lits d'hôpital occupés a diminué de 88, dont 15 lits occupés en soins intensifs de moins

Un total de 9 388 décès ont été rapportés depuis le début de l'épidémie. 31 nouveaux décès ont été rapportés au cours des dernières 24h.

Entre début mars et le 27 mai, le nombre total de tests effectués par les laboratoires (le centre national de référence et les autres laboratoires cliniques qui effectuent le test) s'élève à 492 686. Depuis le 10/04, 326 121 tests ont été réalisés par la plateforme nationale de tests en maisons de repos, autres collectivités résidentielles et centres de triage.

