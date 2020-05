La tendance à la baisse se poursuit pour tous les indicateurs. "Les chiffres sont au vert", confirme le porte-parole interfédéral Yves Van Laethem.

"Les chiffres restent extrêmement favorables et sont au vert", indique le porte-partole interfédéral Covid-19 Yves Van Laethem.

Au cours des 24 dernières heures, on déplore 28 nouveaux décès en Belgique. 9 080 décès au total ont été rapportés depuis le début de l'épidémie dans notre pays. Des décès des dernières 24h, 16 ont eu lieu à l'hôpital, 12 dans une maison de repos et de soins. Dans ce dernier groupe, 75% a été confirmé par un test.

Sur les 9 080 personnes décédées, 48% sont mortes à l'hôpital, 51% dans une maison de repos et de soins, 0,2% à la maison et 0,4% à un autre endroit. Les décès à l'hôpital sont tous des cas confirmés. Les décès ayant eu lieu dans des maisons de repos et de soins concernent des cas confirmés (23%) ou des cas suspects (77%).

43 personnes ont été admises à l'hôpital, ont indiqué le Centre de crise et le SPF Santé publique dans leur bilan quotidien. Cette diminution de nombre d'amissions est de l'ordre de 4% par jour. Au total, 1 614 patients sont actuellement hospitalisés. 342 patients se trouvent actuellement en soins intensifs, dont 190 doivent bénéficier d'une assistance respiratoire.

14 657 patients sont sortis de l'hôpital et ont été déclarés guéris depuis le 15 mars, soit une augmentation de 27 au cours des 24 dernières heures.

279 nouvelles contaminations ont été enregistrées durant les 24 dernières heures: 147 patients résident en Flandre, 108 en Wallonie et 22 à Bruxelles. Une tendance à la baisse qui diminue de l'ordre de 7% par jour sur les 7 derniers jours. Le nombre total de cas confirmés s'élève à 55 559.

